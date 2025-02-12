Курс доллара на казахстанской бирже опустился почти до 500 тенге

Средневзвешенная стоимость доллара по итогом торгового дня на Казахстанской фондовой бирже (KASE) опустилась почти до 500 тенге. Какие курсы предлагают обменные пункты Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Во время дневных торгов иностранными валютами на KASE стоимость некоторых сделок с долларом была ниже 500 тенге. Это в свою очередь повлияло на его средневзвешенный курс, который по итогам дневной сессии составил 501,31 тенге, уменьшившись за сутки еще почти на 5 тенге.

Отметим, что американская валюта дешевеет уже вторую неделю подряд. За месяц ее стоимость снизилась более чем на 20 тенге.

Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, также реагируют на изменения на валютной бирже. Согласно данным портала Kurs.kz, сегодня в 15:30 у них были установлены следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 498 до 501 тенге, продажа – от 504 до 508 тенге;

покупка – от 498 до 501 тенге, продажа – от 504 до 508 тенге; Алматы: покупка – от 495 до 504 тенге, продажа – от 503 до 510 тенге;

покупка – от 495 до 504 тенге, продажа – от 503 до 510 тенге; Шымкент: покупка – от 500,5 до 503 тенге, продажа – от 502 до 507 тенге.

Эксперты Telegram-канала Tengenomika между тем утверждают, что на укрепление тенге могло повлиять несколько факторов.

"Да, фактор налоговой недели в Казахстане, когда крупные налогоплательщики начинают платить налоги и прочие платежи в бюджет, временно повышает спрос на тенге на бирже KASE.

Но мы убеждены, что ключевым фактором укрепления курса тенге с начала февраля месяца является именно укрепление российского рубля", – сообщается на канале.

Согласно данным портала Investing.com стоимость доллара в российской валюте на данный момент составляет около 94 рублей. А еще месяц назад она была равна около 103 рублей.

Укреплению курса рубля могло поспособствовать решение Минфина России снизить объемы покупки иностранной валюты и золота. Это же могло положительно повлиять на стоимость тенге.