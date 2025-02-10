Снижением курса доллара началась неделя на казахстанской бирже

Средневзвешенный курс доллара США в первый рабочий день на KASE немного снизился. Какие "цены" покупки и продажи американской валюты предлагают обменники Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Сегодня доллар США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам дня торговался в среднем за 510,49 тенге. То есть после выходных он продолжил свое снижение. Напомним, что в конце прошлой недели средневзвешенный биржевой курс американской валюты составил 511,18 тенге.

Также отметим, что дешевеет доллар уже не первый день. Благодаря этому за месяц его курс снизился более чем на 15 тенге. 10 января он составлял 526,81 тенге.

Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 510 до 512 тенге, продажа – от 516 до 518 тенге;

покупка – от 510 до 512 тенге, продажа – от 516 до 518 тенге; Алматы: покупка – от 505 до 512 тенге, продажа – от 511 до 515 тенге;

покупка – от 505 до 512 тенге, продажа – от 511 до 515 тенге; Шымкент: покупка – от 510,5 до 511,5 тенге, продажа – от 512 до 513 тенге.

Отметим, что стоимость доллара на KASE и в обменных пунктах может постоянно меняться в зависимости от различных факторов. Чтобы подобрать подходящий курс, можно воcпользоваться валютной биржей.

Средневзвешенный же показатель Национальный банк РК устанавливает на следующий день в качестве официального. Поэтому при резкой волатильности рыночный и установленный Нацбанком курсы в некоторые дни могут не совпадать.