Курс доллара снова вырос в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 10 января, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара снова вырос, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам торгов в пятницу, средневзвешенный курс доллара поднялся на 1,91 тенге и составил 526,81 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 523,50 тенге, продажа - 529,50-530,50 тенге;

покупка - 523,50 тенге, продажа - 529,50-530,50 тенге; в Алматы: покупка - 523,50-527 тенге, продажа - 529,50-531,00 тенге.

Между тем согласно данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка - 527,56, продажа - 530,24 тенге;

: покупка - 527,56, продажа - 530,24 тенге; в Астане: покупка - 525-530 тенге, продажа - 528-534 тенге.

Отметим, что накануне по итогам торгов курс доллара понизился на 2,39 тенге и составил 524,75 тенге.

Ранее мы писали, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар. Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.

В начале года в Национальном банке Казахстана рассказали о текущей ситуации на валютном рынке, а также об ожиданиях по курсу тенге. Позже в Нацбанке объяснили, какие действия предпримут в случае усиления давления на тенге.