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Курс доллара продолжил снижаться в Казахстане

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Купюра тенге лежит среди долларов
Деньги. Иллюстративное фото: Viktoriya Fivko/Getty Images

Средневзвешенный биржевой курс казахстанской валюты к доллару США по итогам сегодняшних торгов, согласно данным KASE, снизился более чем на 4 тенге. Сколько он теперь составляет, читайте на NUR.KZ.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 515,97 тенге.

Напомним, что вчера он упал до 520,27 тенге. А еще днем ранее резко вырос до 521,60 тенге. Таким образом, сегодня американская валюта продолжила дешеветь.

Обменные пункты в мегаполисах страны между тем сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, предлагали следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 515 до 517 тенге, продажа – от 521 до 523 тенге;
  • Алматы: покупка – от 510 до 517,8 тенге, продажа – от 516,5 до 521 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 514,5 до 516 тенге, продажа – от 517,5 до 519 тенге.

Напомним, что в Казахстане борются с избытком наличных долларов старого образца. Их Национальный банк РК вывозит в США. В конце прошлого года объем такого вывоза составил 48 млн долларов.

Покупать валюту онлайн казахстанцы также могут через валютную биржу Forex, где можно подобрать подходящий курс.

А средневзвешенный курс доллара США, сложившийся по итогам торгового дня, на следующий день устанавливается Нацбанком в качестве официального. Он имеет рекомендательный характер и в основном используется для учетных целей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2218089-kurs-dollara-silno-snizilsya-v-kazahstane/