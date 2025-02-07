Доллар резко подешевел на бирже перед выходными в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара США в последний перед выходными торговый день на бирже KASE снизился почти на 4 тенге. За сколько его продают и покупают обменные пункты страны, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный биржевой курс казахстанской валюты к доллару США по итогам сегодняшних торгов составил 511,18 тенге. По сравнению со вчерашней сессией он снизился еще на 3,88 тенге.

Напомним, что неделю назад стоимость американской валюты на бирже составила 518,14 тенге. Но после выходных она резко увеличилась до 521,60 тенге. А потом всю неделю снижалась до текущих результатов.

Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 510 до 513 тенге, продажа – от 516 до 519 тенге;

Алматы: покупка – от 508 до 513,2 тенге, продажа – от 513 до 515,5 тенге;

Шымкент: покупка – от 509 до 511,5 тенге, продажа – от 512 до 514 тенге.

Обменники при самостоятельном установлении своих курсов руководствуются в том числе биржевой стоимостью доллара. А Национальный банк Казахстана устанавливает средневзвешенный показатель в качестве официального курса на следующий день после торгов.

Также напомним, что снижению стоимости доллара могло поспособствовать укрепление курса рубля, на состояние которого существенно оглядываются участники валютного рынка при обмене и казахстанской валюты.