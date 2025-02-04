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Почти на 60% подорожало золото в Казахстане

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Золотые слитки и доллары
Деньги и золото. Иллюстративное фото: OsakaWayne Studios/Getty Images

За последний год один грамм золота подорожал в Казахстане почти на 60% – с 29,5 тыс. тенге до 46,9 тыс. тенге. Текущая стоимость является рекордной. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Золото продолжает бить рекорд за рекордом. Недавно мы рассказывали о том, что стоимость одного грамма этого драгоценного металла впервые превысила цену в 45 тыс. тенге, но уже 4 февраля она достигла новых высот.

Согласно данным Национального банка РК, официальный курс золота сегодня, 4 февраля 2025 года, составляет 46 857,42 тенге. За день прирост составил умеренные 0,76%, однако за год золото подорожало сразу на 59,08% – ровно год назад один грамм драгоценного металла стоил лишь 29 455,36 тенге.

Цены на золото в Казахстане
Цены на золото в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что цены на золото растут во всем мире, а не только "из-за слабого тенге" в Казахстане – о том, что этот драгоценный металл продолжит дорожать, эксперты предупреждали еще в конце 2024 года.

Тем не менее казахстанцам, которые решатся вложиться в дорожающее золото, стоит помнить, что такая инвестиция может быть очень рискованной. Драгметалл растет в цене уже долгое время, а значит, в скором времени инвесторы, которые приобрели его ранее, могут решить его продать, чтобы обналичить прибыль. Эта ситуация может привести к резкому падению цен.

Напомним, ранее стало известно, что Национальный банк РК начнет поддерживать курс тенге с помощью денег, которые он получает от продажи золота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2217888-pochti-na-60-podorozhalo-zoloto-v-kazahstane/