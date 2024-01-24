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30 лет независимости Казахстана

Рекордное количество золота приобрели жители Казахстана

Опубликовано:

Слитки золота
Золотые слитки. Иллюстративное фото: pixabay.com

За весь 2023 год жители Казахстана приобрели более 38 тыс. золотых слитков. Их общий вес составил 1,6 тонны. О рекордном спросе на золото, читайте в материале NUR.KZ.

Золотые слитки могут стать хорошим инвестиционным инструментом для защиты своих сбережений. Дело в том, что, в отличие от тенге или доллара, золото не подвержено резким скачкам цен в короткие промежутки времени.

Вполне возможно, что именно надежность этого драгоценного металла и способствовала росту спроса на него в Казахстане. Согласно данным Национального банка РК, за весь 2023 год жители страны скупили 38 729 мерных слитков аффинированного золота общим весом в 1,6 тонны.

Это является рекордным показателем за все время. Для сравнения: в 2022 году казахстанцы скупили 37 940 золотых слитков весом 1,1 тонны, в 2021 году32 326 слитков весом 1,1 тонны, а в 2020 году – лишь 21 099 слитков весом 890 килограмм.

Чаще всего золото в 2023 году приобретали алматинцы (19 138 слитков). Следом идут жители Шымкента (6 365 слитков) и Астаны (3 507 слитков).

Продажа золота в Казахстане (2023 год)
Продажа золота в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что наибольшей популярностью у населения пользовались слитки весом 100 грамм – всего за год их было приобретено 10 910 штук.

Следом идут 5-граммовые – 9 795 штук, а также 10-граммовые – 9 409 штук. На 50-граммовые пришлось 4 818 слитков, а на 20-граммовые – 3 797.

Программа по продаже и выкупу золота стартовала в Казахстане в 2017 году. За это время жители страны приобрели 151 574 слитка общим весом 5,4 тонны.

При этом банки и обменные пункты на обратный выкуп приняли 28 156 мерных слитков общей массой 737 килограмм, то есть примерно 19% от общего объема проданного золота.

Продажа золота в Казахстане
Продажа золота в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, в декабре 2023 года стоимость золота побила мировой рекорд – за одну тройскую унцию просили более 2 140 долларов. В Казахстане один грамм этого драгоценного металла тогда стоил более 30 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2057230-rekordnoe-kolichestvo-zolota-priobreli-kazahstantsy-za-posledniy-god/

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