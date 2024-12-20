Эксперты: Золото продолжит дорожать в 2025 году

По мнению аналитиков, в 2025 году золото продолжит дорожать, даже несмотря на неутешительные прогнозы Федеральной резервной системы США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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ФРС потрясла рынки неожиданным пересмотром планов: теперь регулятор ожидает лишь два снижения ставок в 2025 году, вместо четырех, заявленных ранее. Основной угрозой для инфляции считается политика избранного президента Дональда Трампа, включающая введение масштабных торговых пошлин.

Экономист Хамад Хусейн из Capital Economics отметил, что хотя агрессивные действия ФРС и высокие пошлины могут кратковременно ослабить позиции золота, однако другие факторы в следующем году обеспечат поддержку цен.

По его прогнозу, драгоценный металл сохранит позиции на уровне исторических максимумов, оставаясь востребованным активом-убежищем даже в условиях глобальной экономической нестабильности.