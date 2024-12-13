Стоимость золота впервые превысила 45 тыс. тенге за грамм в Казахстане

Стоимость золота в Казахстане достигла 45 620 тенге за 1 грамм. Это максимальный показатель за всю историю независимости страны. Подробности о ценах на драгоценный металл читайте на NUR.KZ.

В 2024 году золото неоднократно обновляло свои рекорды. Несмотря на редкие моменты падения цен, в целом драгоценный металл лишь дорожал. Более того, согласно данным Национального банка РК, 13 декабря стоимость 1 грамма золота снова побила исторический рекорд и теперь составляет 45 620,90 тенге.

Напомним, еще недавно драгоценный металл испытал сильное снижение стоимости. Произошло это на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Это падение объяснялось возросшим интересом инвесторов к другим активам.

Теперь же золото не только вернуло свои потерянные позиции, но и продолжило расти дальше. Всего за день оно подорожало на 1,76%, впервые превысив порог в 45 тыс. тенге.

С начала недели рост составил 4,58%, а в годовом разрезе – сразу 56,44%. Ровно год назад стоимость 1 грамма драгоценного металла составляла лишь 29 162,64 тенге.

Впрочем, казахстанцам, которые планируют инвестировать свои средства в золото, следует подходить к этому решению осторожно. Ранее эксперты рассказывали о том, что вслед за резким подорожанием может начаться снижение цен на фоне массовых продаж драгоценного металла инвесторами, которые захотят заработать.