Стоимость золота впервые превысила 45 тыс. тенге за грамм в Казахстане

Стоимость золота в Казахстане достигла 45 620 тенге за 1 грамм. Это максимальный показатель за всю историю независимости страны. Подробности о ценах на драгоценный металл читайте на NUR.KZ.
В 2024 году золото неоднократно обновляло свои рекорды. Несмотря на редкие моменты падения цен, в целом драгоценный металл лишь дорожал. Более того, согласно данным Национального банка РК, 13 декабря стоимость 1 грамма золота снова побила исторический рекорд и теперь составляет 45 620,90 тенге.
Напомним, еще недавно драгоценный металл испытал сильное снижение стоимости. Произошло это на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Это падение объяснялось возросшим интересом инвесторов к другим активам.
Теперь же золото не только вернуло свои потерянные позиции, но и продолжило расти дальше. Всего за день оно подорожало на 1,76%, впервые превысив порог в 45 тыс. тенге.
С начала недели рост составил 4,58%, а в годовом разрезе – сразу 56,44%. Ровно год назад стоимость 1 грамма драгоценного металла составляла лишь 29 162,64 тенге.
Впрочем, казахстанцам, которые планируют инвестировать свои средства в золото, следует подходить к этому решению осторожно. Ранее эксперты рассказывали о том, что вслед за резким подорожанием может начаться снижение цен на фоне массовых продаж драгоценного металла инвесторами, которые захотят заработать.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2200332-stoimost-zolota-vpervye-prevysila-45-tys-tenge-za-gramm-v-kazahstane/