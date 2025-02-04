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Наличные на 48 млн долларов вывез Нацбанк из Казахстана

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Доллары и тенге
Доллары и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В 2024 году Нацбанк вывез из страны 48 млн долларов старого образца. Сделано это было по просьбе банков второго уровня, у которых скопилось слишком много наличности. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в денежном обороте Казахстана находятся наличные доллары США нового и старого образцов. Между тем, как сообщили в Национальном банке РК, часть старых купюр была вывезена из страны.

Так, в 2024 году Нацбанк принял решение о выкупе наличных долларов старого образца для последующего их вывоза за рубеж. Сделано это было по просьбе банков второго уровня, у которых скопилось слишком много старых и невостребованных долларов.

Нацбанк выкупил ненужную валюту за комиссионное вознаграждение, которое было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров, а затем вывез из страны. Таким образом в конце прошлого года удалось избавиться от устаревшей валюты на 48 млн долларов.

Примечательно, что эта операция была проведена напрямую с Федеральной Резервной Системой США, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам. В результате комиссионное вознаграждение за вывоз старой валюты составило лишь 0,3%.

В Нацбанке также отметили, что продолжат подобные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам банков второго уровня для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов США.

Напомним, ранее некоторые казахстанцы начали сталкиваться с тем, что обменники и банки отказывались принимать у них доллары образца 1996-2013 годов, что является нарушением закона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2217839-nalichnye-na-48-mln-dollarov-vyvez-nacbank-iz-kazahstana/