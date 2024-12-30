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Доллар подорожал перед Новым годом в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подорожал на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 30 декабря, днем - об этом свидетельствуют данные торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,54 тенге, поднявшись на 1,56 тенге с момента последней сессии.

На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка – 519тенге, продажа – 526-529 тенге;
  • в Алматы: покупка – 519-523,5 тенге, продажа – 526-529 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 512-525,5 тенге, продажа – 524-530 тенге;
  • в Астане: покупка – 523-525 тенге, продажа – 531-532 тенге.

Отметим, на днях наблюдалось резкое подорожание доллара - за сутки "американец" подорожал на 5,76 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2206886-dollar-podorozhal-pered-novym-godom-v-kazahstane/

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