Доллар подорожал перед Новым годом в Казахстане

Доллар подорожал на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 30 декабря, днем - об этом свидетельствуют данные торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,54 тенге, поднявшись на 1,56 тенге с момента последней сессии.
На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:
- в Астане: покупка – 519тенге, продажа – 526-529 тенге;
- в Алматы: покупка – 519-523,5 тенге, продажа – 526-529 тенге.
По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 512-525,5 тенге, продажа – 524-530 тенге;
- в Астане: покупка – 523-525 тенге, продажа – 531-532 тенге.
Отметим, на днях наблюдалось резкое подорожание доллара - за сутки "американец" подорожал на 5,76 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2206886-dollar-podorozhal-pered-novym-godom-v-kazahstane/