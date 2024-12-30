Доллар подорожал перед Новым годом в Казахстане

Доллар подорожал на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 30 декабря, днем - об этом свидетельствуют данные торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,54 тенге, поднявшись на 1,56 тенге с момента последней сессии.

На странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка – 519тенге, продажа – 526-529 тенге;

покупка – 519тенге, продажа – 526-529 тенге; в Алматы: покупка – 519-523,5 тенге, продажа – 526-529 тенге.

По данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 512-525,5 тенге, продажа – 524-530 тенге;

покупка – 512-525,5 тенге, продажа – 524-530 тенге; в Астане: покупка – 523-525 тенге, продажа – 531-532 тенге.

Отметим, на днях наблюдалось резкое подорожание доллара - за сутки "американец" подорожал на 5,76 тенге.