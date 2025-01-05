От чего будет зависеть курс тенге в 2025 году, рассказали в Нацбанке

В Национальном банке Казахстана рассказали о текущей ситуации на валютном рынке, а также об ожиданиях по курсу тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на НБК.

По итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долл. США, сообщили в Нацбанке.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США.

Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Национальный Банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов.

Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется.

Отмечается, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.

Также в НБК подчеркнули, что в целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный Банк проводил валютные интервенции.

Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов США.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - сообщили в Нацбанке.

Ранее мы писали о том, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар. Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.