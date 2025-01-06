В Нацбанке рассказали, какие действия предпримут в случае усиления давления на тенге

Замглавы НБРК Алия Молдабекова высказалась о ситуации на валютном рынке - она рассказала, какие действия предпримут в случае усиления необоснованного давления на тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

По ее словам, 5 января курс тенге открылся на уровне 525,00 тенге за доллар США и торговался в диапазоне 525,00-528,00 тенге за доллар США. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс сложился на уровне 526,30 тенге за доллар США, ослабев на 0,2%.

"Торги прошли в условиях низкой активности из-за закрытых международных финансовых рынков, а их объем составил всего 119,5 млн долларов США. Для сравнения: в январе 2024 года среднедневной объем торгов достигал 172 млн долларов, а в декабре 2024 года — 254 млн долларов. Спрос участников рынка был преимущественно сформирован их короткой позицией по долларам, накопленной за выходные дни", — отметила она.

Замглавы НБРК подчеркнула, что со стороны внешних факторов давление на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США.

Индекс доллара США достиг 108 пунктов — это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру.

Другим фактором, по ее ловам, является динамика российского рубля, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, в том числе ввиду значительной роли России в торговом обороте Казахстана.

Молдабекова подчеркнула, что следует учитывать, что в текущих условиях котировки российского рубля к доллару США могут быть искажены низкой ликвидностью в период длительных праздничных выходных. В такие периоды может наблюдаться повышение волатильности. Так, по состоянию на 3 января 2025 года курс ослаб до 110,6 рублей за доллар США.

"К тому же, в отличие от тенге, рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей. Полагаю, что динамика российского рубля в текущих реалиях не должна являться ориентиром и может способствовать чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности. Очевидно, что в настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям", — заявила замглавы Нацбанка.

В случае усиления необоснованного давления на тенге, не обусловленного фундаментальными факторами, Национальный Банк готов обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке за счет золотовалютных резервов, добавила она.

Ранее мы писали о том, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар. Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.

Накануне в Национальном банке Казахстана рассказали о текущей ситуации на валютном рынке, а также об ожиданиях по курсу тенге на 2025 год.