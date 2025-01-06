Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Нацбанке рассказали, какие действия предпримут в случае усиления давления на тенге

Опубликовано:

Калькулятор, деньги, телефон и ручка лежат на листах бумаги
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Замглавы НБРК Алия Молдабекова высказалась о ситуации на валютном рынке - она рассказала, какие действия предпримут в случае усиления необоснованного давления на тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

По ее словам, 5 января курс тенге открылся на уровне 525,00 тенге за доллар США и торговался в диапазоне 525,00-528,00 тенге за доллар США. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс сложился на уровне 526,30 тенге за доллар США, ослабев на 0,2%.

"Торги прошли в условиях низкой активности из-за закрытых международных финансовых рынков, а их объем составил всего 119,5 млн долларов США. Для сравнения: в январе 2024 года среднедневной объем торгов достигал 172 млн долларов, а в декабре 2024 года — 254 млн долларов. Спрос участников рынка был преимущественно сформирован их короткой позицией по долларам, накопленной за выходные дни", — отметила она.

Замглавы НБРК подчеркнула, что со стороны внешних факторов давление на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США.

Индекс доллара США достиг 108 пунктов это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру.

Другим фактором, по ее ловам, является динамика российского рубля, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, в том числе ввиду значительной роли России в торговом обороте Казахстана.

Молдабекова подчеркнула, что следует учитывать, что в текущих условиях котировки российского рубля к доллару США могут быть искажены низкой ликвидностью в период длительных праздничных выходных. В такие периоды может наблюдаться повышение волатильности. Так, по состоянию на 3 января 2025 года курс ослаб до 110,6 рублей за доллар США.

"К тому же, в отличие от тенге,  рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей. Полагаю, что динамика российского рубля в текущих реалиях не должна являться ориентиром и может способствовать  чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности. Очевидно, что в настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям", — заявила замглавы Нацбанка.

В случае усиления необоснованного давления на тенге, не обусловленного фундаментальными факторами, Национальный Банк готов обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке за счет золотовалютных резервов, добавила она.

Ранее мы писали о том, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар. Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.

Накануне в Национальном банке Казахстана рассказали о текущей ситуации на валютном рынке, а также об ожиданиях по курсу тенге на 2025 год.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2208866-kakie-deystviya-predprimet-nacbank-v-sluchae-usileniya-davleniya-na-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie