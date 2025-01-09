Курс доллара снизился еще на 2 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 9 января, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара понизился на 2,39 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов составил 524,75 тенге, понизившись на 2,39 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 520,50-521,50 тенге, продажа - 527,50 тенге;

покупка - 520,50-521,50 тенге, продажа - 527,50 тенге; в Алматы: покупка - 520,50-526,50 тенге, продажа - 527,50-530,50 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка - 520,7-527,8 тенге, продажа - 528,4-531,5 тенге;

: покупка - 520,7-527,8 тенге, продажа - 528,4-531,5 тенге; в Астане: покупка - 523-529 тенге, продажа - 528-532 тенге.

Ранее мы писали, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар. Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.

Недавно в Национальном банке Казахстана рассказали о текущей ситуации на валютном рынке, а также об ожиданиях по курсу тенге.

Позже в Нацбанке рассказали, какие действия предпримут в случае усиления давления на тенге.