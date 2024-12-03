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Эксперты рассказали, стоит ли ждать стабилизации курса тенге в декабре

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Тенге и доллары лежат под горстью монет
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Эксперты Ассоциации финансистов Казахстана считают, что давление на тенге в декабре может сохраниться, своим мнением они поделились на официальном сайте организации, передает NUR.KZ.

Финансисты отметили, что неделя началась с глубокого ослабления курса нацвалюты.

Подчеркивается, что в ноябре курс нацвалюты ослаб на 5%, несмотря на то, что продажа инвалюты Нацбанком (трансферты+интервенции) составила 2,4 млрд долларов, а квазигосударственные экспортеры конвертировали выручку в рамках нормы о ее обязательной продаже.

Эксперты также добавили, что в декабре Нацбанк собирается продать лишь 800-900 млн долларов, что может потребовать дополнительных мер для стабилизации ситуации на валютном рынке - сюда входят интервенции, увеличение доли обязательной продажи экспортной выручки, внеочередное повышение базовой ставки.

Финансисты добавили, индикативные ставки денежного рынка в понедельник снизились после резкого скачка в пятницу на фоне повышения базовой ставки.

Отмечается, что цены на нефть Brent в понедельник слабо снизились, составив 71,9 доллара за баррель (-0,3%), на фоне неопределенности в отношении спроса и предложения на мировом рынке нефти.

Эксперты добавили, что на текущей неделе внимание нефтетрейдеров сосредоточено на встрече ОПЕК+ 5 декабря, на которой, как считают они, с большой вероятностью будет принято решение об отсрочке запланированного в январе увеличения добычи нефти с целью удержать нефтяные котировки от дальнейшего снижения.

Отметим, что в ходе дневных торгов 3 декабря на КASE курс доллара упал на 1,62 тенге - средневзвешенный курс "американца" составил 523,17 тенге.

По данным сайта Kurs.kz, сегодня, 3 декабря, доллары в обменниках Алматы продают за 525-530 тенге, в Астане - за 529 тенге.

Добавим, глава МНЭ вчера в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать обесценивания тенге на фоне резкого укрепления доллара. По словам министра, финансы стабильны и никакого дефолта не ожидается.

Также главу МНЭ спросили о том, есть ли у правительства план действий в случае, если доллар будет стоить 600 тенге. Министр ответил, что самый высокий прогнозный курс был заложен на уровне 500 тенге, и в ведомстве не планируют считать исходя из курса в 600 тенге.

Кроме того, глава Миннацэкономики заявил, что правительство Казахстана примет все меры, чтобы снизить "негативное влияние" из-за падения курса тенге.

Стоит отметить, что вчера доллары в казахстанских обменниках продавались уже по 533 тенге в Алматы и 536 тенге в Астане.

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Курс тенге
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2195673-eksperty-rasskazali-stoit-li-zhdat-stabilizacii-kursa-tenge-v-dekabre/

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