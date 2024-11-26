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Золото упало в цене после того, как Трамп объявил, кто станет министром финансов США

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Золотой слиток и гранулы
Золото. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska/Getty Images

Цены на золото упали на 3% после заявления Трампа о будущем назначении министра финансов США, а также на фоне сообщения о возможном прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Спотовая цена на золото снизилась на 3,44%, до 2,616 долларов за унцию, а фьючерсы торговались на уровне 2,628 долларов.

"Падение цен на золото, превышающее 100 долларов, по масштабам сопоставимо с распродажей после выборов в США 6 ноября", — отметил Ники Шилс, глава стратегии по металлам компании MKS Pamp.

Среди причин распродажи он выделил потенциальное соглашение о перемирии на Ближнем Востоке и назначение Бессента, что, по мнению инвесторов, уменьшает неопределенность на рынках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2192535-zoloto-upalo-v-cene-posle-togo-kak-tramp-obyavil-kto-stanet-ministrom-finansov-ssha/

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