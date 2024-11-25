Доллар подорожал до 505 тенге в казахстанских обменниках

Согласно обновленным данным, доллар подорожал в казахстанских обменниках местами до 505 тенге. Тем временем официальный курс доллара составляет 498,3 тенге, передает NUR.KZ.

Согласно данным за 25 ноября на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 497,5-499,5 тенге, продажа - 499-505 тенге;

в Астане: покупка - 497 тенге, продажа - 502-503 тенге.

Официальный курс доллара, по данным на 22 ноября, остановился на отметке 498,34 тенге, указывается на сайте Национального банка РК.

На странице обменного курса на NUR.KZ говорится, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 495,5-499 тенге, продажа - 500,3-502 тенге;

в Алматы: покупка - 495,5-496 тенге, продажа - 501-502 тенге.

Напомним, 22 ноября средневзвешенный курс доллара составлял 498,34 тенге, повысившись на 3,36 тенге с момента предыдущей сессии. А отметку в 500 тенге "американец" преодолел еще 18 ноября.