Курсы криптовалют к доллару на 21 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $795.61. Сегодня актив торгуется на уровне $68,802.25292023*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 октября 2024 года составляет $0.156444*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $96.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,710.8479278*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0074. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32859627*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 21 октября 2024 года составляет $0.99793512*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.92. Актив торгуется на уровне $74.46067107*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.95349653*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.006. Криптовалюта сегодня стоит $0.54392637*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00599. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14191081*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.