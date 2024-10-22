Курсы криптовалют к доллару на 22 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,538.31. Сегодня актив торгуется на уровне $67,638.59242387*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 октября 2024 года составляет $0.15760886*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $98.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,676.81753219*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0108. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32461369*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 22 октября 2024 года составляет $0.99766765*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.27. Актив торгуется на уровне $71.65650477*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.74. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.68684372*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0053. Криптовалюта сегодня стоит $0.54952086*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00304. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14425392*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.