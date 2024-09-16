Почти 40 тыс. тенге за грамм: стоимость золота снова побила рекорд в Казахстане

Стоимость золота в Казахстане снова побила рекорд. Всего 1 грамм драгоценного металла стоит порядка 39 631 тенге, что сразу на 37,48% больше прошлогодних цен. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году золото стремительно растет в цене. Не последнюю роль в этом играют политические и экономические события в мире, которые заставляют инвесторов искать способы сохранить свои сбережения.

Еще недавно мы рассказывали о том, что стоимость золота побила исторический рекорд и достигло 38 480 тенге за грамм. Теперь же по состоянию на 16 сентября, согласно данным Национального банка РК, она составляет 39 630,74 тенге – это сразу на 37,48% больше, чем было в аналогичный день 2023 года.

Каждый гражданин Казахстана между тем в банках и некоторых обменных пунктах может приобрести золотые слитки весом от 5 до 100 граммов. Инвесторы, которые купили их ровно год назад, за каждый грамм драгоценного металла на данный момент получили доход в размере более 10 тыс. тенге.

Стоит отметить, что золото является долгосрочным инвестиционным инструментом, который, как правило, всегда сохраняет стабильную стоимость. В связи с этим каждый владелец слитков должен сам решить, стоит ли продавать драгоценный металл сейчас или же приберечь его для более выгодного курса.

Впрочем, также важно помнить, что обладателям инвестиционного золота необходимо будет отразить его в своих "входных" декларациях об активах и обязательствах по форме 250. В следующем году делать это придется всем совершеннолетним казахстанцам.