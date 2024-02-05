Эксперты спрогнозировали рост цен на золото в 2024 году

Цены на золото и серебро в 2024 году продолжат расти на фоне ожиданий снижения процентной ставки от Федеральной резервной системы США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS заявил, что цены на золото имеют тенденцию иметь обратную зависимость от процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с альтернативными инвестиционными инструментами. Например, с облигациями.

"Мы ожидаем, что золото подорожает из-за смягчения политики ФРС США. Цена также может вырасти из-за ослабления доллара", — сказал стратег инвестиционного банка по драгоценным металлам Джони Тевес.

По его ожиданиям, к концу 2024 года цена золота будет составлять 2200 долларов за унцию. При этом он отмечает, что, несмотря на рост цен, ослабление доллара сделает золото дешевле для международных покупателей, а также приведет к увеличению спроса.

Привлекательность золота как актива-убежища сильно повысилась после 7 октября, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке. В январе цены на металл достигли рекордных 2100 долларов за унцию.

По мнению экспертов, в 2024 году на фоне макроэкономической неопределенности еще больше инвесторов выберут золото в качестве актива, который поможет им сохранить свои средства.