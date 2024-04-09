В каких банках можно открыть депозиты с самыми высокими процентами в Казахстане

Сберегательные депозиты отличаются самой высокой ставкой вознаграждения. В некоторых случаях она может достигать 18% годовых. Где на текущий момент предлагают такие условия, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозит – один из самых популярных способов сохранить и приумножить свой капитал, и многие казахстанцы активно им пользуются. Напомним, по итогам февраля 2024 года общая сумма средств, которая хранится на депозитах физических лиц в казахстанских банках, превысила 20,1 трлн тенге.

Как правило, многие граждане выбирают несрочные депозиты. Они не отличаются высокими процентными ставками, но зато позволяют свободно распоряжаться деньгами, не переживая за сохранность начисленного вознаграждения.

Однако в некоторых случаях казахстанцам стоит сделать выбор в пользу сберегательных депозитов. С них нельзя снимать деньги до конца срока, а в некоторых случаях и попонять их, но при этом, как правило, у них самая высокая ставка вознаграждения.

Где можно заработать больше всего

Как выяснил портал Ranking.kz, сейчас во многих банках можно открыть краткосрочные сберегательные вклады без права пополнения на срок до 3 месяцев с процентными ставками, которые значительно выше среднерыночных.

Так, например, Bereke Bank предлагает свой депозитный продукт "Салем". При открытии на срок до 2 месяцев доходность составит 18% годовых. При этом минимальная сумма для открытия вклада составляет всего 15 тыс. тенге.

На втором месте по размеру вознаграждения расположился "Нурбанк" со своим продуктом "Нур Алтын Сберегательный". Минимальная сумма для открытия вклада составляет всего 5 тыс. тенге. При сроке до 3 месяцев годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) составит 17,5%.

Третье место занял Bank RBK и депозит "Safe". Для открытия нужно минимум 15 тыс. тенге. При сроке до 3 месяцев ГЭСВ составит 17,2%.

Стоит отметить, что сберегательные депозиты без права пополнения можно открыть и в других банках. Например, "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank и KZI Bank в целом предлагают похожие условия: срок до 3 месяцев, ставка вознаграждения – 17%, однако минимальная сумма для открытия депозита варьируется от 400 тыс. до 500 тыс. тенге.

Депозитные продукты в казахстанских банках. Инфографика: ranking.kz

Такие краткосрочные сберегательные депозиты без возможности пополнения в некоторых случаях могут стать настоящей альтернативой несрочным вкладам, которые не могут похвастаться такой же высокой ставкой вознаграждения.

Стоит также отметить, что размер вознаграждения, который предлагают банки, постепенно уменьшается. Все из-за снижения базовой ставки Национальным банком РК.

Напомним, ранее стало известно, что многие банки уменьшили проценты по своим депозитным продуктам. Это коснулось всех видов вкладов: несрочных, срочных и сберегательных.

Поэтому, чтобы получить максимальную прибыль, казахстанцам можно уже сейчас открыть депозиты в банках, ведь ставка по ним может снизиться только после перезаключения договора.