Почти 22 трлн тенге накопили на депозитах казахстанцы

Общий объем депозитов в казахстанских банках продолжает увеличиваться. По итогам июля рядовые вкладчики накопили на вкладах для физлиц почти 22 трлн тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Некоторые банки вслед за снижением базовой ставки в стране уменьшают и размер вознаграждения на свои депозитные продукты. Так, например, в августе это сделали сразу несколько банков второго уровня.

Между тем похожая ситуация происходила и ранее. Согласно данным Национального банка РК, среднерыночная ставка по привлеченным депозитам физических лиц в тенге в июле составила 13,5%, тогда как месяцем ранее было 13,6%, а в начале года – 14%.

Впрочем, данная ситуация не приводит к оттоку депозитов из банков. Согласно статистике Нацбанка, общий объем вкладов физлиц в июле почти достиг 22 трлн тенге. За месяц сумма увеличилась на 1,12%, а за год – на 21,11%.

Депозиты физлиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Большую часть средств казахстанцы хранят в национальной валюте – 16,5 трлн тенге. На иностранную валюту пришлось около 5,4 трлн в пересчете на тенге.

Если рассмотреть изменения по категориям, то окажется, что полноценный месячный рост показали только сберегательные депозиты: тенговые выросли на 6,19%, а "долларовые" – на 1,87%.

Что касается срочных депозитов, то здесь тенговые увеличились на 2,18%, тогда как инвалютные просели на 2,18%. А вот текущие счета и вклады до востребования просели как в тенге (на 1,07%), так и в инвалюте (на 1,7%).

В целом же важно отметить, что банковские вклады, несмотря на постепенное уменьшение ставок вознаграждений, продолжают расти. Это говорит о том, что они по-прежнему остаются привлекательным инвестиционным инструментом для казахстанцев.