Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почти 22 трлн тенге накопили на депозитах казахстанцы

Опубликовано:

Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "Deposit".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общий объем депозитов в казахстанских банках продолжает увеличиваться. По итогам июля рядовые вкладчики накопили на вкладах для физлиц почти 22 трлн тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Некоторые банки вслед за снижением базовой ставки в стране уменьшают и размер вознаграждения на свои депозитные продукты. Так, например, в августе это сделали сразу несколько банков второго уровня.

Между тем похожая ситуация происходила и ранее. Согласно данным Национального банка РК, среднерыночная ставка по привлеченным депозитам физических лиц в тенге в июле составила 13,5%, тогда как месяцем ранее было 13,6%, а в начале года – 14%.

Впрочем, данная ситуация не приводит к оттоку депозитов из банков. Согласно статистике Нацбанка, общий объем вкладов физлиц в июле почти достиг 22 трлн тенге. За месяц сумма увеличилась на 1,12%, а за год – на 21,11%.

Рост депозитов в казахстанских банках
Депозиты физлиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Большую часть средств казахстанцы хранят в национальной валюте – 16,5 трлн тенге. На иностранную валюту пришлось около 5,4 трлн в пересчете на тенге.

Если рассмотреть изменения по категориям, то окажется, что полноценный месячный рост показали только сберегательные депозиты: тенговые выросли на 6,19%, а "долларовые" – на 1,87%.

Что касается срочных депозитов, то здесь тенговые увеличились на 2,18%, тогда как инвалютные просели на 2,18%. А вот текущие счета и вклады до востребования просели как в тенге (на 1,07%), так и в инвалюте (на 1,7%).

В целом же важно отметить, что банковские вклады, несмотря на постепенное уменьшение ставок вознаграждений, продолжают расти. Это говорит о том, что они по-прежнему остаются привлекательным инвестиционным инструментом для казахстанцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2153778-pochti-22-trln-tenge-nakopili-na-depozitah-kazahstancy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie