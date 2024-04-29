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Спрос на золотые слитки сильно вырос в Казахстане

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золотые слитки и евро
Золото и деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Всего за три месяца 2024 года жители Казахстана приобрели почти 19 тыс. золотых слитков общим весом 816,5 килограмма. Это в разы больше обычного спроса в этот период. Подробности читайте на NUR.KZ.

В последнее время наблюдается повышенный спрос на золото в мире. Вместе с ним растут и цены. Всему виной неспокойная политическая и экономическая обстановка. В таких случаях золото становится "убежищем" для инвесторов, которые стремятся сохранить свой капитал.

Выросла стоимость золота и в Казахстане: недавно 1 грамм этого драгоценного металла достиг рекордной за все время цены – порядка 34 547 тенге. Вместе с тем, согласно данным Национального банка РК, сильно вырос и спрос на золото среди населения страны.

За первый квартал 2024 года жители Казахстана приобрели 18 969 мерных слитков общим весом 816,4 килограмма. Для сравнения: за весь 2023 год было приобретено 38 729 слитков общим весом в 1 600 килограмм.

То есть всего за три месяца казахстанцы закрыли половину прошлогоднего спроса и почти догнали показатель всего 2020 года – тогда было реализовано 21 099 слитков весом 890 килограмм.

Таким образом, "золотая лихорадка", всколыхнувшая весь мир, также затронула Казахстан, что могло подтолкнуть и к росту цен на драгметалл, который наблюдается с начала апреля 2024 года.

Стоит отметить, что высокий спрос на золото в первом квартале 2024 года, в частности, наблюдался среди жителей Алматы – на них пришлось 12 456 продаж. Следом идут жители Шымкента – 2 861 слиток и области Жетісу – 983 слитка. На Астану пришлось лишь 578 слитков. В Алматинской области за три месяца был продан всего 1 слиток.

Продажи золотых слитков в Казахстане
Продажи золотых слитков в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Всего же с момента начала программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения в 2017 году жители Казахстана приобрели 170 543 золотых слитка общим весом 6,2 тонны.

Чаще всего покупатели выбирали 10-граммовые слитки – на них пришлось 25% от общего объема продаж, то есть 43 039 штук. Далее идут 100-граммовые – 40 004 (23% продаж), 5-граммовые – 39 093 (23%), 20-граммовые – 28 581 (17%), а также 50-граммовые – 19 826 (12%).

Обратно приемными пунктами было принято 34 569 мерных слитков общей массой 937,7 килограмма.

Сколько золотых слитков купили казахстанцы
Продажа золота в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Золотые слитки всегда будут иметь свою ценность – именно поэтому они пользуются спросом у инвесторов. Такой тип вложений гарантирует сохранность средств, ведь золото никогда не превратится в "фантики", как это может произойти с акциями, облигациями или даже с иностранной валютой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2092724-spros-na-zolotye-slitki-rezko-vyros-v-kazahstane/

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