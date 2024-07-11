Мошенники активизировались в Telegram: какие риски могут поджидать казахстанцев

Приложение для обмена сообщениями Telegram имеет репутацию надежного средства обеспечения конфиденциальности. Но даже в нем злоумышленники могут украсть деньги. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Социальные сети являются удобным инструментом, а Telegram отличается среди остальных своими уникальными функциями и возможностями. Поэтому его часто выбирают в качестве основного источника общения и обмена данными.

Однако некоторые функции приложения также предоставляют возможности для мошенников. А их цель остается неизменной – украсть деньги пользователей.

Как отмечают специалисты криптобиржи Binance, опасности поджидают пользователей на разных уровнях взаимодействия с соцсетями.

Фишинговые аферы

Первый риск возникает уже на этапе скачивания приложения соцсетей – злоумышленники могут разместить схожее, но вредоносное приложение в Интернете. Обычно такие приложения позволяют похитить личные данные, приводя к потере денег.

"Такие программы могут содержать разные вредоносные функции. Например, официальной китайской (CN) версии Telegram не существует, не загружайте ее, иначе вы можете попасться на удочку мошенников", – предупреждают специалисты.

Следует отметить, что даже опытные пользователи соцсетей могут стать жертвами других видов обмана.

Выдают себя за пользователя или бота

Как сообщают специалисты, особый риск поджидает пользователей соцсетей, которые интересуются криптовалютами и инвестированием в цифровые активы – Telegram очень популярен в криптовалютном сообществе.

Доллары в руках. Иллюстративное фото: pexels.com/Karolina Grabowska

Так, пользователи могут получить сообщения от так называемого "финансового консультанта", который предлагает помочь заработать деньги, участвуя в айрдропе – бесплатной раздаче криптовалюты, которую иногда проводят новые проекты.

Однако предлагаемый айрдроп оказывается мошенническим, от поддельного организатора.

"Затем мошенники, выдававшие себя за сотрудников Binance, сообщают пользователю, что ему необходимо уплатить налоговый сбор, и предоставляют фишинговую ссылку для оплаты.

Мошенники, выдающие себя за сотрудников криптобирж, часто используют официальный логотип и имена компаний. На самом деле их действия направлены на то, чтобы обманом заставить пользователей довериться им и отдать свои активы", – сообщают в криптобирже Binance.

Сообщения могут приходить и от якобы ботов службы поддержки криптовалютных бирж.

Например, согласно сообщению специалистов, имя пользователя бота представляется как Binance Support, однако этот аккаунт не является официальным каналом криптобиржи.

Также злоумышленники маскируются под официальные группы различных криптобирж – они оформляются официальным логотипом компании и имеют чат-канал для поддельного представителя службы поддержки.

Жертва мошенничества. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

Все это делается для того, чтобы украсть данные от криптокошелька или банковской карты пользователей соцсетей.

"Мошенники создают временные аккаунты/группы/сайты Telegram в качестве канала сбыта фальшивых токенов и обманывают людей, обещая необычайно высокие доходы, которые часто приходят в виде фальшивых токенов. Но они не имеют реальной стоимости и ликвидности", – предупреждают специалисты.

Как защитить себя

Чтобы не стать жертвой обмана в Telegram и прочих соцсетях, важно соблюдать определенные правила безопасности:

загружать программное обеспечение только с официального канала;

включить двухфакторную аутентификацию, чтобы добавить дополнительный уровень безопасности;

избегать передачи любой личной или конфиденциальной информации (полное имя, имя пользователя, номер телефона, адрес электронной почты, пароли, начальные фразы, данные банковского счета и прочее);

не переходить по ссылкам, полученным из ненадежных источников (может привести к потере личной информации и личного имущества).

А если предлагается инвестировать в криптопроекты с высокой доходностью, то следует избегать таких сообщений – безопасно будет участвовать только в официальных мероприятиях, которые публикуются на криптобиржах.

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