Цифровое "отравление" используют мошенники, чтобы украсть деньги у казахстанцев, сообщают эксперты

Мошенники имеют множество способов хищения денег и ценных цифровых активов. Одним из них является "отравление" адресов при блокчейн-сделках. Как защититься от таких угроз, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Отравление адресов – новая угроза в криптомире, уже приводившая к крупным потерям, как в случае трейдера, потерявшего 68 млн долларов.

Мошенники используют прозрачность блокчейнов для создания похожих адресов, чтобы жертвы случайно переводили средства на их счета.

Криптобиржи разработали алгоритмы для защиты пользователей, но инвесторы также должны проверять адреса получателей и использовать сервисы для минимизации рисков. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

"Отравление" адресов (address poisoning) – это новая угроза в мире криптовалют, которая уже приводила к крупным денежным потерям для множества пользователей.

Например, как сообщают специалисты криптобиржи Binance, недавно один трейдер из-за нее потерял 68 млн долларов в криптовалюте в результате одной транзакции. Это подчеркивает важность понимания и предотвращения таких мошеннических схем.

Активно применяются меры по защите пользователей криптобирж, однако они сами также должны уметь предотвратить денежные потери от действий злоумышленников.

Напомним, что в биткоины можно инвестировать и без знаний в криптотехнологиях.

Как работает "отравление"

Мошенники используют прозрачность публичных блокчейнов (чаще всего Ethereum и сети Polygon, Avalanche и BNB Smart Chain), чтобы выявлять пары часто взаимодействующих адресов – то есть два кошелька, которые часто совершают сделки по криптоактивам.

Один из них или оба в итоге и “отравляют”.

"Они присылают небольшую сумму криптовалюты с адреса, который похож, но не идентичен обычному адресу получателя. Цель мошенников – заставить жертву скопировать "отравленный" адрес во время следующей транзакции, перенаправив таким образом деньги на счет злоумышленника", – отмечают специалисты.

Мужчина в капюшоне с биткоином. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дело в том, что адреса криптовалютных кошельков могут содержать до 42 алфавитно-цифровых символов. Соответственно пользователи бирж могут проверить лишь несколько первых и последних символов на соответствие при переводе средств (или вовсе не проверять их, когда сделки проводятся довольно часто).

Похожая схема применяется в уловке при "ошибочных" банковских денежных переводах.

Этим и пользуются мошенники, "отправляя" небольшие суммы криптовалюты, NFT или ненужные токены из адресов, напоминающих адреса получателей или часто используемых партнеров, чтобы эти адреса появлялись в истории транзакций жертвы.

И тогда крупная сумма активов может быть отправлена на "отравленный" адрес, с которого злоумышленники их выводят на другие кошельки, а сам владелец (инвестор) остается без средств.

Меры по защите своих финансов

Как сообщает безопасности Binance, биржа разработала алгоритм для выявления и противодействия этой мошеннической схеме:

анализируются сетевые журналы – подозрительные транзакции (с нулевой стоимостью или неизвестные токены) отделяют от обычных, основываясь на сходстве адресов отправителя и получателя;

смотрят на время их проведения – чтобы определить момент "отравления" и выявить адреса-самозванцы (время отправки предшествует обычной сделке), на которые мошенники ожидают получить средства от жертв;

"отравленные" адреса вносят в специальную базу данных – ею пользуются многие поставщики криптовалютных услуг, чтобы предупредить пользователей о возможности перевода средств на поддельный адрес.

Покупка криптовалюты. Иллюстративное фото: freepik.com/diana.grytsku

Однако сами криптоинвесторы и трейдеры также должны принимать меры по защите своих цифровых активов, чтобы обеспечить большую финансовую безопасность.

Например, для этого нужно всегда проверять адрес получателя перед переводом средств, а не только исходные и конечные символы. А чтобы не терять на это много времени, можно использовать такие сервисы, как Ethereum Name Service (ENS) – они создают более короткие и узнаваемые адреса, которые сложнее подделать.

А если переводится крупная сумма, то следует сначала отправить небольшую часть, чтобы убедиться в правильности адреса получателя. И затем отправить остальное.

Также следует избегать простого копирования адреса и его вставки – некоторые программы могут изменять содержимое буфера обмена. Поэтому нужно всегда проверять адрес после вставки или ввести несколько символов вручную.

А чтобы избежать частого копирования и вставки, можно использовать функции кошелька для сохранения надежных адресов с псевдонимами и QR-кодами.

Эти меры помогут защитить себя от новых уловок мошенников, которые стараются похитить цифровые активы казахстанцев, инвестирующих или торгующих криптовалютой и NFT.

Ранее мы рассказывали, как выгодно купить или продать доллары через валютную биржу в Казахстане.