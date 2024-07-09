Курсы криптовалют к доллару на 9 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,813.98. Сегодня актив торгуется на уровне $56,580.50854037*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00343 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 июля 2024 года составляет $0.12582738*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $158.13. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,005.33147519*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0082. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30484714*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 июля 2024 года составляет $0.99928511*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.94. Актив торгуется на уровне $64.72350289*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.3923439*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0149. Криптовалюта сегодня стоит $0.42997113*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00416. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10723222*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2130768-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-iyulya-2024-goda/