Курсы криптовалют к доллару на 9 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,813.98. Сегодня актив торгуется на уровне $56,580.50854037*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00343 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 июля 2024 года составляет $0.12582738*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $158.13. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,005.33147519*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0082. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30484714*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 июля 2024 года составляет $0.99928511*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.94. Актив торгуется на уровне $64.72350289*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.3923439*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0149. Криптовалюта сегодня стоит $0.42997113*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00416. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10723222*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.