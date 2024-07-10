Курсы криптовалют к доллару на 10 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,064.97. Сегодня актив торгуется на уровне $57,719.83170176*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00211 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 июля 2024 года составляет $0.12918674*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $48.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,072.642503*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0131. На данный момент актив торгуется на уровне $0.308496*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 10 июля 2024 года составляет $0.99939758*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.62. Актив торгуется на уровне $65.57632165*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.80962591*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0067. Криптовалюта сегодня стоит $0.43444312*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10801741*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2131530-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-iyulya-2024-goda/