Курсы криптовалют к доллару на 10 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,064.97. Сегодня актив торгуется на уровне $57,719.83170176*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00211 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 июля 2024 года составляет $0.12918674*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $48.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,072.642503*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0131. На данный момент актив торгуется на уровне $0.308496*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 10 июля 2024 года составляет $0.99939758*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.62. Актив торгуется на уровне $65.57632165*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.80962591*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0067. Криптовалюта сегодня стоит $0.43444312*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10801741*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.