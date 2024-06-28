Курсы криптовалют к доллару на 28 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $618.01. Сегодня актив торгуется на уровне $61,564.21944237*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00114 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 июня 2024 года составляет $0.1227504*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $73.37. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,434.26751717*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3408419*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0008. Курс TUSD 28 июня 2024 года составляет $0.99844399*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.49. Актив торгуется на уровне $72.18834586*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.87768921*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0077. Криптовалюта сегодня стоит $0.4718217*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00353. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1245375*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.