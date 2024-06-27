Курсы криптовалют к доллару на 27 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $587.79. Сегодня актив торгуется на уровне $61,280.84561109*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00071 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 июня 2024 года составляет $0.12352309*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $0.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,375.84078441*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33637166*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 27 июня 2024 года составляет $0.99815061*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.05. Актив торгуется на уровне $71.20801472*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.54064721*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0055. Криптовалюта сегодня стоит $0.47188649*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00352. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12369556*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2124822-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-iyunya-2024-goda/