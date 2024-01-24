Курсы криптовалют к доллару на 24 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $404.94. Сегодня актив торгуется на уровне $39,301.87952862*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00245 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 января 2024 года составляет $0.10760294*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $126.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,233.18901634*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0215. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42081748*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0015. Курс TUSD 24 января 2024 года составляет $0.98335203*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.11. Актив торгуется на уровне $65.18691361*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.59. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.55094482*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0155. Криптовалюта сегодня стоит $0.51098782*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00307. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07780103*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.