Курсы криптовалют к доллару на 25 января 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 января 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $408.15. Сегодня актив торгуется на уровне $39,968.677699*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00276 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 января 2024 года составляет $0.10835318*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $3.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,228.66546596*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0083. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43679441*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 25 января 2024 года составляет $0.98556442*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.65. Актив торгуется на уровне $65.54270238*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.89809833*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0004. Криптовалюта сегодня стоит $0.51497465*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07922108*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.