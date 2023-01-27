Больше тонны золотых слитков купили жители Казахстана в 2022 году

Золотой слиток. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Аффинированное золото активно используется жителями Казахстана для денежных вложений. Например, в 2022 году ими было куплено почти 38 тысяч слитков весом более тонны, передает Национальный банк РК.

В 2017 году Нацбанком была запущена Программа по продаже и обратному выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения, которые представлены в пяти разновидностях – по 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

Всего за время ее действия было продано 112 845 золотых слитков общим весом 3,8 тонны.

В частности, в 2020 году казахстанскими банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами было продано 21 099 слитков общим весом 890 килограммов, а в 2021 году – 32 326 слитков весом 1,1 тонны.

Сколько слитков было куплено в 2022 году

В 2022 году жителями Казахстана также было куплено 1,1 тонны аффинированного золота, но в слитках это оказалось намного больше – 37 940 штук, что является рекордом за все время действия программы.

Такая разница наблюдается из-за того, что, если в 2021 году наиболее популярными были слитки весом 10 граммов, а в 2020 году – 100 граммов, то в 2022 году покупатели чаще отдавали предпочтение более мелким 5-граммовым слиткам.

Их доля от общего объема продаж в 2022 году составила 30,5% – 11 558 штук. Далее идут 20-граммовые – 8 605 слитков (23%), 10-граммовые – 8 548 (22,5%), 100-граммовые – 6 462 (17%) и 50-граммовые – 2 767 (7%).

В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы и Астане. В тройке лидеров по покупке аффинированного золота также оказались жители Караганды, хотя в предыдущие годы на третьем месте был Атырау.

Сколько золотых слитков было продано в 2022 году. Инфографика: nationalbank.kz

Насколько часто возвращают золотые слитки

Золотые слитки в основном используют в качестве инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения их ликвидности – это возможность обратного выкупа слитков банками и обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Таким образом в 2022 году было сдано 7 703 мерных слитка общей массой 201,4 килограмма, что составляет 20,3% от общего объема реализации за данный период. Всего с начала действия программы банками и обменными пунктами на обратный выкуп было принято 18 589 слитков весом 467,4 килограмма.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и является сертификатом качества.

В настоящее время купить и продать золотые слитки также можно в ряде банков второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах. Цены в каждом из них могут отличаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007067-bolshe-tonny-zolotyh-slitkov-kupili-zhiteli-kazahstana-v-2022-godu/