Сколько золотых слитков скупило население за прошлый год в Казахстане

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За 2021 год жителями Казахстана было куплено золотых слитков общим весом 1 100 килограммов. Сколько золота они приобрели в каждом из месяцев, и слитки какой массы предпочитают граждане, читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению аналитиков Национального банка РК, в 2021 году банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами было продано 32 326 мерных слитков золота общим весом 1,1 тонн.

Только за декабрь продали 3 274 мерных слитка общим весом 107,4 кг.

И, если свести данные за все 12 месяцев прошлого года, то увидим, что самое большое количество золотых слитков было куплено казахстанцами в ноябре 2021 года.

Январь – 2 414 золотых слитка общей массой 111,5 кг;

Февраль – 2 309 золотых слитков общей массой 59,2 кг;

Март – 2 898 золотых слитков общей массой 48,2 кг;

Апрель – 2 767 золотых слитков общей массой 94,5 кг;

Май – 1 813 золотых слитков общей массой 60,7 кг;

Июнь – 3 188 золотых слитков общим весом 124,2 кг;

Июль – 2 410 золотых слитков общим весом 102,6 кг;

Август – 2 460 золотых слитков общим весом 113,7 кг;

Сентябрь - 2 578 золотых слитков общим весом 108,3 кг;

Октябрь – 2 814 золотых слитков общим весом 88,6 кг;

Ноябрь – 3 401 золотой слиток общей массой 129,2 кг;

Декабрь – 3 274 мерных слитка общим весом 107,4 кг.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков

С начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения, запущенной в 2017 году, было продано 74 905 золотых слитков общим весом 2,7 т.

Отметим, что данная программа предполагает не только продажу слитков населению, но и их обратный выкуп. Он осуществляется банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп за все это время было принято 10 886 мерных слитков общей массой 266 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков.

Практически все принятые на обратный выкуп слитки снова реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка. Поэтому рекомендуется хранить слитки бережно и не вскрывать упаковку, так как она является сертификатом качества

На казахстанском рынке слитки представлены массой 5, 10, 20, 50 и 100 граммов для удобства покупки населением. Наибольшей популярностью в прошлом году пользовался слиток весом в 10 граммов.

За прошлый год было продано мерных слитков аффинированного золота:

10-граммовых – 9 521 штука (29%);

100-граммовых – 6 636 штук (21%);

5-граммовых – 6 136 штук (19%),

20-граммовых – 4 768 штук (15%)

Золотые слитки пользуются спросом в основном в Алматы, Нур-Султане и Атырау. На данный момент купить или обратно их продать можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке "ЦентрКредит" и в некоторых небанковских обменных пунктах.

Напомним, что покупая золото, вы вкладываете свои деньги на длительный срок. Цена на золото меняется и, к тому же, существуют определенные риски для такого инвестирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1952049-skolko-zolotyh-slitkov-skupilo-naselenie-za-proshlyy-god-v-kazahstane/