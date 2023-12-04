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Цены на золото побили мировой рекорд

Опубликовано:

Золотой слиток
Золото. Иллюстративное фото: pexels.com

Цены на золото побили мировой рекорд. Впервые унция этого драгоценного металла превысила отметку в 2 100 долларов. Подробности о его стоимости узнали журналисты NUR.KZ.

Золото является одним из самых популярных инструментов для долгосрочных инвестиций. Дело в том, что оно, как правило, не подвержено резким скачкам цен. Однако иногда происходят и исключения.

Сегодня, то есть 4 декабря, одна унция золота (28,35 грамм), по данным платформы Investing.com, в моменте стоила более 2 140 долларов. Это максимальная цена за всю историю.

Причины такого роста цен на этот драгоценный металл, по мнению экспертов, заключаются в политических и экономических событиях, которые сейчас происходят в мире, передает американское издание CNBC

В первую очередь на рост повлиял вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Многие инвесторы в стремлении сохранить свои активы решили вложиться в безопасное золото. Это привело к повышению спроса на него, что в свою очередь повлияло и на цены.

Стоит отметить, что некоторые эксперты считают, что в ближайшем будущем золото продолжит дорожать. Дело в том, что сейчас от Федеральной резервной системы США (ФРС) ожидают снижения ключевой ставки. Вместе с понижением курса доллара это может привести к повышению популярности золота и, как следствие, к росту цен на него.

Что касается Казахстана, то, по данным Национального банка РК, по состоянию на 4 декабря курс золота составил 30 247,41 тенге за грамм, или порядка 857 514 тенге за унцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049033-tseny-na-zoloto-pobili-mirovoy-rekord/

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