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30 лет независимости Казахстана

"Кусочки" каких компаний смогут купить казахстанцы в 2024 году

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Мужчина держит в руках деньги
Деньги. Иллюстративное фото: Georgi Fadejev/Getty images

В ближайшие годы планируется предоставить казахстанцам возможность стать владельцами долей в крупных отечественных компаниях. О возможностях и рисках для инвесторов читайте в материале NUR.KZ.

IPO – это первое публичное размещение акций компаний, которые становятся доступными для розничных инвесторов. То есть каждый желающий гражданин может купить эти акции, предоставляющие соответствующую долю владения компанией-эмитентом (эмитент – тот, кто размещает свои акции).

Как сообщается на сайте фонда АО "Самрук-Казына", в числе кандидатов на публичное размещение в Казахстане есть несколько крупных отечественных компаний. При этом инвесторам важно помнить о рисках и мошеннических схемах, маскирующихся под IPO.

Кто выйдет на IPO в 2024 году

Ранее в 2023 году президент РК поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда "Самрук-Казына". Поэтому в текущем году должно пройти размещение компании АО "Эйр Астана" – фонду принадлежит 51% владения (49% у BAE Systems (Kazakhstan) Limited).

Как сообщают аналитики Telegram-канала Finance.kz, оценки сразу нескольких брокеров указывают, что стоимость размещения компании может составить от 415 до 625 млрд тенге.

При этом указывается, что маржа авиакомпании на рынке с 2021 года составляет 28-29%, что позволяет генерировать существенные денежные потоки. Эти средства могут пойти на дивидендные выплаты акционерам, учитывая объявленную дивидендную политику.

А при увеличении рынка авиаперевозок доходность инвесторов может возрасти.

Напомним о рисках и мошенниках

Следует учитывать, что невозможно гарантировать доходность в инвестициях – всегда присутствуют рыночные риски. Как указывают аналитики, в случае с IPO "Эйр Астана" они могут быть связаны с:

  • неисполнением прогнозов по пассажиропотоку – чем меньше пассажиров, тем ниже будет доходность компании и инвесторов;
  • техническими проблемами с самолетами – подобные негативные ситуации могут привезти к падению стоимости акций;
  • ростом цен на топливо и его дефицитом – подобная ситуация наблюдалась в 2022 году;
  • проблемами с инфраструктурой — рост пассажиропотока может быть ограничен сложностями в аэропортах (их пропускной способностью, технологическим оснащением и так далее).
Столбики монет и растущий график
Монеты. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Также напомним, что ранее при проведении IPO компании АО "КазМунайГаз" в Интернете активизировались мошенники – они предлагали якобы инвестиции в акции компании. Для этого создавались как ложные сайты, так и мошеннические мобильные приложения.

Однако в итоге казахстанцы могли просто потерять свои деньги.

Поэтому важно помнить, что купить акции казахстанских компаний в рамках IPO можно только через официальных брокеров. Их список опубликован на сайте АРРФР.

Планы по IPO на 2025 год

В том же поручении президента указывалась необходимость подготовки и других компаний к проведению IPO. Так, согласно данным фонда, в качестве кандидатов на следующие публичные размещения рассматриваются:

  • Qazaq Green Power PLC – компания, управляющая активами в области возобновляемых источников энергии, зарегистрированная в юрисдикции МФЦА 4 ноября 2022 года;
  • QazaqGaz – основная газовая компания Казахстана, представляющая интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке;
  • АО НК "КТЖ" – крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана.

О сроках и планах их размещения будет сообщаться на официальном сайте фонда и в СМИ. Поэтому на текущий год розничным инвесторам будет доступно одно IPO.

Как отмечается на сайте АО "Эйр Астана", роуд-шоу – тур по регионам, в рамках которого инвесторам будут представлены результаты компании и планы по грядущему размещению – стартует 29 января 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2056449-kusochki-kakih-kompaniy-smogut-kupit-kazahstantsy-v-2024-godu/

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