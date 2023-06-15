Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мошенники от имени "КазМунайГаза" предлагают казахстанцам "выгодные инвестиции"

Опубликовано:

Флаги Казахстана и АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
"КазМунайГаз". Иллюстративное фото: kmg.kz

Интернет-мошенники, используя имя "КазМунайГаза", призывают казахстанцев "выгодно инвестировать", обещая высокий и пассивный доход, об этом сегодня сообщает официальный сайт КМГ.

"Мошенники продолжают массированную рекламу в Интернете с призывом "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с ложными обещаниями высокой и пассивной доходности.

Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам", – говорится в сообщении компании.

В КМГ отметили, что приобретать ценные бумаги компании можно только через лицензированную брокерскую компанию, либо в приложении Tabys.

Кроме того, проверить наличие лицензии у брокера можно на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Также казахстанцы могут обратиться в АРРФР по номеру 1459 для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.

Добавим, что по информации на сайте АРРФР, лжеброкеры – это отдельные лица или компании, имеющие признаки недобросовестной деятельности. У них отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Основные признаки, по которым можно распознать лжеброкеров:

  • обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки;
  • отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;
  • отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;
  • просьба о переводе средств на банковскую карту "личного менеджера";
  • звонки менеджера "брокера" со скрытого номера либо с разных номеров, в любое время суток;
  • грубое либо непрофессиональное деловое общение;
  • агрессивная и назойливая реклама в интернете, особенно в соцсетях, с использованием слов "Народное IPO", "Выгодное инвестирование", "Платформа для инвестиций" и другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2024978-moshenniki-ot-imeni-kazmunaygaza-predlagayut-kazahstantsam-vygodnye-investitsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.