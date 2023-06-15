Мошенники от имени "КазМунайГаза" предлагают казахстанцам "выгодные инвестиции"

Интернет-мошенники, используя имя "КазМунайГаза", призывают казахстанцев "выгодно инвестировать", обещая высокий и пассивный доход, об этом сегодня сообщает официальный сайт КМГ.
"Мошенники продолжают массированную рекламу в Интернете с призывом "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с ложными обещаниями высокой и пассивной доходности.
Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам", – говорится в сообщении компании.
В КМГ отметили, что приобретать ценные бумаги компании можно только через лицензированную брокерскую компанию, либо в приложении Tabys.
Кроме того, проверить наличие лицензии у брокера можно на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Также казахстанцы могут обратиться в АРРФР по номеру 1459 для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.
Добавим, что по информации на сайте АРРФР, лжеброкеры – это отдельные лица или компании, имеющие признаки недобросовестной деятельности. У них отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
Основные признаки, по которым можно распознать лжеброкеров:
- обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки;
- отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;
- отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;
- просьба о переводе средств на банковскую карту "личного менеджера";
- звонки менеджера "брокера" со скрытого номера либо с разных номеров, в любое время суток;
- грубое либо непрофессиональное деловое общение;
- агрессивная и назойливая реклама в интернете, особенно в соцсетях, с использованием слов "Народное IPO", "Выгодное инвестирование", "Платформа для инвестиций" и другое.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2024978-moshenniki-ot-imeni-kazmunaygaza-predlagayut-kazahstantsam-vygodnye-investitsii/