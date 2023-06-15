Мошенники от имени "КазМунайГаза" предлагают казахстанцам "выгодные инвестиции"

"КазМунайГаз". Иллюстративное фото: kmg.kz

Интернет-мошенники, используя имя "КазМунайГаза", призывают казахстанцев "выгодно инвестировать", обещая высокий и пассивный доход, об этом сегодня сообщает официальный сайт КМГ.

"Мошенники продолжают массированную рекламу в Интернете с призывом "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с ложными обещаниями высокой и пассивной доходности.

Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам", – говорится в сообщении компании.

В КМГ отметили, что приобретать ценные бумаги компании можно только через лицензированную брокерскую компанию, либо в приложении Tabys.

Кроме того, проверить наличие лицензии у брокера можно на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Также казахстанцы могут обратиться в АРРФР по номеру 1459 для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.

Добавим, что по информации на сайте АРРФР, лжеброкеры – это отдельные лица или компании, имеющие признаки недобросовестной деятельности. У них отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Основные признаки, по которым можно распознать лжеброкеров:

обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки;

отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;

отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;

просьба о переводе средств на банковскую карту "личного менеджера";

звонки менеджера "брокера" со скрытого номера либо с разных номеров, в любое время суток;

грубое либо непрофессиональное деловое общение;

агрессивная и назойливая реклама в интернете, особенно в соцсетях, с использованием слов "Народное IPO", "Выгодное инвестирование", "Платформа для инвестиций" и другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2024978-moshenniki-ot-imeni-kazmunaygaza-predlagayut-kazahstantsam-vygodnye-investitsii/