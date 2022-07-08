Нехватку авиационного топлива объяснили в КГА

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В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инновационного развития Казахстана прояснили ситуацию с нехваткой авиатоплива. Комментарий появился в официальном Telegram-канале КГА.

"В связи с проведением в июле планово-предупредительных работ на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), общий объем производства авиатоплива на внутреннем рынке на текущий месяц составил 43 тыс. тонн, что меньше среднемесячного производства на 20 тыс. тонн", – пояснили в ведомстве.

Также подчеркивается, что в настоящее время наблюдается увеличение объемов потребления авиатоплива. Это связано с ростом основных показателей после постепенного восстановления полетов.

По информации КГА, в мае и июне потребление авиатоплива возросло до 80 тыс. тонн в месяц, в июле и августе с учетом сезонности потребление прогнозируется на уровне 90 тыс. тонн в месяц.

"В связи с ежегодным сезонным проведением ремонтных работ на НПЗ и ограниченным производством авиационного топлива Министерством неоднократно проводились совещания с авиакомпаниями и аэропортами для принятия мер по обеспечению долгосрочных контрактов на поставку импортного авиатоплива и подготовки резерва авиатоплива", – пояснили в комитете.

Отмечается, что ранее было проведено совещание с участием Минэнерго, где обсуждалась необходимость заблаговременно принять меры по бесперебойному обеспечению авиатопливом.

"В условиях ограниченного производства авиатоплива на внутреннем рынке, в целях недопущения срыва программы полетов авиакомпаний и отмены рейсов, Министерству энергетики рекомендовано объемы выработанного авиатоплива в июле в приоритетном порядке распределить между отечественными авиакомпаниями (Air Astana, SCAT, Qazaq Air), выполняющими пассажирские перевозки", – подчеркнули в КГА.

В ведомстве отмечают, что угрозы по приостановлению или отмены регулярных пассажирских рейсов не имеется.

Также в КГА добавили, что основные объемы законтрактованного авиатоплива, в том числе импортного – для аэропорта Алматы, по информации администрации воздушной гавани, находятся в пути.

Напомним, сегодня стало известно, что из-за нехватки топлива в алматинском аэропорту временно не будут заправлять те самолеты, которые совершают исключительно техническую посадку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977624-nehvatku-aviatsionnogo-topliva-obyasnili-v-kga/