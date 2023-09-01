Air Astana, "Самрук-Казына" и QazaqGaz: Токаев заявил о приватизации и проведении народных IPO

Самолеты компании Air Astana. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана назвал одной из главных целей повышение прозрачности и эффективности управления активами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поручаю Правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына". В следующем году следует осуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях", — заявил Токаев.

Он также заявил, что ряд незаконно приватизированных и выведенных за рубеж активов возвращается государству.

"Мы строим открытую конкурентную экономику, поэтому предстоит передать их рынку, но уже на прозрачных и выгодных для государства условиях. В целом, процессы приватизации и проведения народных IPO следует существенно ускорить", — сказал президент.

Он добавил, что в Казахстане строят открытую конкурентную экономику, поэтому предстоит передать их рынку, но уже на прозрачных и выгодных для государства условиях.

"В целом, процессы приватизации и проведения народных IPO следует существенно ускорить», — добавил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034854-air-astana-samruk-kazyna-i-qazaqgaz-tokaev-zayavil-o-privatizatsii-i-provedenii-narodnyh-ipo/