Какой курс доллара и рост цен прогнозируют казахстанские эксперты

Купюра доллара и монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские эксперты улучшили свои прогнозы по курсу доллара и росту цен в стране. Какие показатели они ожидают через месяц и год, рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Аналитики АФК в очередной раз провели опрос среди профессиональных участников финансового рынка Казахстана, представляющих банковские, страховые, брокерские организации, аналитические и казначейские подразделения.

Они дали свои прогнозы по курсу доллара США, инфляции, базовой ставке и другим экономическим индикаторам.

Чего ожидают от курса доллара

В частности, в преддверии старта августовского налогового периода, когда традиционно растет предложение иностранной валюты на рынке, а также высоких объемов продаж инвалюты из Нацфонда ожидания экспертного сообщества по стоимости национальной валюты страны улучшились.

Участники опроса прогнозируют, что к началу сентября 2023 года курс доллара составит 447,4 тенге (на данный момент – 445,88 тенге), а через год — 466,1 тенге за доллар. Напомним, что в прошлом месяце они ожидали, что доллар будет стоить 454,4 и 474,2 тенге соответственно.

То есть прогнозы экспертов улучшились, а по курсу доллара через год они и вовсе являются наиболее оптимистичными за последние 12 месяцев.

Снизят ли базовую ставку в Казахстане

Умеренный уровень месячной инфляции за три месяца подряд (0,5%-0,6%) и резкое падение годового значения индекса потребительских цен из-за высокой базы прошлого года (с 21,3% до 14%) формируют предпосылки для снижения базовой ставки в Казахстане.

Мнения экспертов о предстоящем в августе решении по ней разделились: 56% ожидают снижения ставки до 16,25%, тогда как 44% – прогнозируют ее сохранение на отметке 16,75% годовых.

При этом через год базовая ставка может быть снижена до 13,5%. Инфляция к этому моменту, согласно ожиданиям экспертов рынка, может замедлиться до 11,8%. Как замечают аналитики, возврата ИПЦ в целевой коридор 4-5% в следующие 12 месяцев не ожидается.

Прогнозы экспертов финансового рынка Казахстана. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Ожидания по ценам на нефть через год сохраняются позитивными – на уровне 81,9 доллара за баррель. Они во многом обусловлены мерами ОПЕК+ по снижению предложения сырья для поддержки мировых цен, а также ослаблением опасений по рецессии экономики США (в свете устойчивого снижения инфляционного давления в американской экономике).

На этом фоне прогноз по росту ВВП страны в следующие 12 месяцев немного улучшился (плюс 3,9% против 3,8% месяцем ранее). Напомним, в первом квартале текущего года наблюдалось ускорение роста экономики до 5%.

Таким образом, эксперты ожидают снижение уровня инфляции и сохранение курса доллара в пределах 470 тенге в ближайший год. Отметим, что их прогнозы не являются инвестиционными рекомендациями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2031843-kakoy-kurs-dollara-i-rost-tsen-prognoziruyut-kazahstanskie-eksperty/