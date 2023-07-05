Эксперты ожидают заметного ослабления тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Квазигосударственный сектор теперь может продавать меньше долларов, чем раньше. Как сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана, некоторые эксперты из-за этого ухудшили свои прогнозы по курсу тенге.

На текущий момент, то есть по состоянию на 5 июля 2023 года, казахстанский тенге укрепился ко всем основным иностранным валютам. К доллару – на 1,34 пункта, до 446,79 тенге; к евро – на 1,06 пункта, до 486,91 тенге; а к рублю – на 0,02 пункта, до 4,99 тенге.

Однако некоторые эксперты больше не ожидают дальнейшего укрепления тенге. Дело в том, что с 1 июля 2023 года государство снизило требование к предприятиям квазигосударственного сектора (КГС), которое касается обязательной продажи валютной выручки.

Раньше субъекты КГС обязаны были продавать 50% своей выручки в иностранной валюте, теперь же им нужно будет "сдавать" лишь 30%. Вкупе с ухудшением профицита торгового баланса это, по мнению экспертов, может негативно сказаться на силе казахстанской валюты.

Так, согласно их прогнозам, через месяц курс доллара вырастет до 454,4 тенге, а через год – до 474,2 тенге.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, это не сильно повлияет на рост экономики Казахстана. Эксперты ожидают, что цена нефти будет в ближайшее время расти и через год баррель нефти марки Brent достигнет цены в 84,5 доллара, что на 11% больше текущих котировок.

Это положительно скажется на ВВП страны – эксперты считают, что он составит 3,8%, хотя еще месяц назад их оценка находилась на уровне 3,7%.

Что касается инфляции, то даже несмотря на ее очередное замедление по итогам июня, эксперты не изменили своих прогнозов: при снижении ставки до 13,75% она может замедлиться до 12,9%.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, уже стало известно, что Национальный банк РК принял решение оставить базовую ставку без изменений, то есть на уровне 16,75%. Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что при определенной экономической ситуации снижение базовой ставки действительно может произойти в ближайшем будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027646-eksperty-ozhidayut-zametnogo-oslableniya-tenge/