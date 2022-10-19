Инфляция в Казахстане снизится до 3-4% в 2025 году, заявили в МНЭ

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 19 октября, депутаты мажилиса рассмотрели проект закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает корреспондент NUR.KZ.

С основным докладом выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Он сообщил, что прогноз макроэкономических показателей страны на 2023-2027 годы сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики в 2021 году, ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и цен на экспортные товары.

По словам Куантырова, за основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2023 - 2025 годы взят базовый сценарий. Он предполагает цену на нефть в 85 долларов за баррель.

"Среднегодовой реальный рост ВВП составит 4% в 2023 году. Ожидается, что реальный рост ВВП ускорится с 4% в 2023 году до 4,2% - в 2025 году.

Инфляция определена в 2023 году в пределах 7,5 - 9,5%, в 2024 году 4 - 5% с последующим снижением до 3 - 4% в 2025 - 2027 годах", - резюмировал глава МНЭ.

Напомним, в сентябре сообщалось, что уровень инфляции в Казахстане достиг 16%. В Нацбанке заявляли, что ожидают снижение инфляции в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993346-inflyatsiya-v-kazahstane-snizitsya-do-3-4-v-2025-godu-zayavili-v-mne/