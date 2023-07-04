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Почему крупные финансовые игроки продолжают вкладываться в криптовалюту

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Кубики с надписью "crypto" стоят перед монетами биткоинов
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рынок криптоактивов является рискованным и часто воспринимается как ненадежное вложение. Однако институциональные инвесторы продолжают инвестировать в эту отрасль. Подробнее в материале NUR.KZ.

Недоверие к криптовалюте среди розничных инвесторов связано с его высокой волатильностью – цены могут резко меняться, принося огромную прибыль или соразмерный убыток.

Однако, как показывают данные исследования Institutional Crypto Outlook Survey от Binance Research и Binance VIP & Institutional, 63,5% опрошенных VIP и институциональных пользователей криптобиржи положительно относятся к криптовалютным активам в перспективе следующих 12 месяцев.

А подавляющее большинство (88%) респондентов выразили положительные настроения к криптоактивам на ближайшее десятилетие.

Почему институционалы верят в крипту

Институциональные инвесторы – это организации или группы компаний, специализирующиеся на инвестиционной деятельности в целях извлечения прибыли. То есть они вкладывают деньги своих клиентов в различные финансовые инструменты для получения дохода.

С 31 марта по 15 мая 2023 года проводился глобальный опрос 208 VIP и институциональных пользователей Binance. В нем изучались демографические данные респондентов, а также их отношение, предпочтения, принятие и мотивы в отношении инвестиций в криптовалюту.

Монеты биткоинов и кубики лежат на графике
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проведенный опрос также показал, что институциональные пользователи криптобиржи считают, что больше реальных вариантов использования (26,9%) и улучшение ясности регулирования (25,3%) будут стимулировать внедрение криптовалют, а не более высокие котировки (3,4%).

"Это может свидетельствовать о том, что институциональное участие носит долгосрочный характер и, следовательно, менее активно реагирует на краткосрочные рыночные циклы", – отмечают исследователи.

Так, несмотря на рыночные события за последний год, большинство (47,1%) инвесторов сохранили свои активы в крипте, а более трети (35,6%) их увеличили. И только меньшинство (17,3%) сократило долю своих цифровых активов.

Ранее мы рассказывали, как купить криптовалюту.

Что будет с рынком крипты и биткоином

Согласно выводам проведенного исследования, большинство респондентов ожидают увеличения (50,0%) или сохранения (45,7%) своего размещения в течение следующих 12 месяцев. Только 4,3% инвесторов заявили, что рассчитывают сократить их долю в своих инвестиционных портфелях.

То есть большая часть институциональных инвесторов намерены продолжить вложения в криптовалюты. При этом отмечается более позитивное отношение именно к биткоину.

Монета биткоина лежит на долларах
Биткоин и доллары. Иллюстративное фото: volody10/Getty Images

"Хоть восприятие биткоина и криптовалюты за последний год практически не изменилось (44,7% и 47,8% соответственно), большая часть респондентов настроена более позитивно в отношении биткоина по сравнению с более широким сектором криптовалюты (47,3% против 33,2%).

Точно так же, в то время как 22,1% инвесторов стали более негативно относиться к криптовалютам в целом, 4,8% придерживались такого же мнения в отношении биткоинов", – отмечается в исследовании.

Также 42,8% инвесторов указали, что возможность получения больших доходов от инвестиций является наиболее убедительным аргументом в пользу инвестирования в криптовалюты.

За ними последовали 37,5% инвесторов, которые считают, что получение долгосрочного доступа к новым технологиям является основной мотивацией.

При этом основными платформами для институциональной торговли криптовалютой остаются централизованные биржи (90,5%). А при выборе нужной криптобиржи главными факторами оказались ликвидность (28,0%), безопасность (26,0%) и репутация (22,5%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027431-pochemu-krupnye-finansovye-igroki-prodolzhayut-vkladyvatsya-v-kriptovalyutu/

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