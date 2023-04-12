Самый выгодный способ хранения денег назвали в Нацбанке

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Доходность денежных вложений зависит от выбранного финансового инструмента. О том, какой формат хранения денег был самым доходным в прошедшем году, читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк Казахстана опубликовал отчет о доходности финансовых инструментов для населения за 2022 год.

В нем приведены данные о потенциальной прибыли вложений казахстанцев в:

банковские депозиты – рассматривались сберегательные вклады в тенге и срочные в иностранной валюте;

наличные – в рублях, долларах США и евро;

инвестиции – вложения в золото и биржевые индексы (KASE, AIX, S&P 500).

И вот каких результатов можно было бы достичь при вложении 10 000 тенге в каждый из этих инструментов.

Выгода от депозитов

Сберегательный депозит – это вклад, который имеет большую процентную ставку, но и ограничения. Например, изъятие раньше срока может привести к потере вознаграждения.

Подобное вложение в тенге за 2022 год принесло бы доходность в размере 13,9% (плюс 1 391 тенге). А благодаря компенсации вкладов и росту процентных ставок Нацбанка, прибыль могла оказаться более внушительной.

"С учетом государственной премии в 10% и при условии сохранения депозита, зафиксированного на 23 февраля 2022 года, доходность сберегательного вклада могла составить 24,1%", – указывается в отчете центрального банка РК.

То есть из 10 000 тенге к концу года получилось бы 12 410 тенге (прибыль в 2 410 тенге).

Напомним, что некоторым вкладчикам выплатили всего по 100 тенге в рамках компенсации.

Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Иностранная валюта

Для тех, кто решил хранить деньги в иностранной валюте, за прошедший год были бы достигнуты следующие результаты:

российские рубли – хранение наличных сумм в пересчете на тенге принесло бы 11,4% прибыли за год (плюс 1 144 тенге ), а срочный депозит в российской валюте имел бы доходность в 12,6% (плюс 1 255 тенге );

), а срочный депозит в российской валюте имел бы доходность в 12,6% (плюс ); доллары США – доходность от хранения "налички" составила бы 7,1% за 2022 год (плюс 714 тенге ), а при размещении их на депозите показатель вырос бы до 7,9% ( 786 тенге );

), а при размещении их на депозите показатель вырос бы до 7,9% ( ); евро – наличные деньги принесли бы лишь 1% прибыли (104 тенге за год), а при срочном депозите уже 2,1% (205 тенге).

Такие результаты связаны с изменением курса валют и максимальной доходностью депозитов в иностранных деньгах в размере 1%.

Доходность инвестиций

Если бы казахстанцы в начале 2022 года вложили 10 000 тенге в золото, то к концу года они бы могли получить доход в размере 7,2% (715 тенге).

А при покупке ценных бумаг, привязанных к биржевым индексам, получились бы отрицательные результаты:

KASE – показатели индекса казахстанской биржи за 2022 год составили минус 11,5%, что в денежном выражении означает убыток в 1 153 тенге ;

; AIX – индекс астанинской международной биржи принес бы убыток в размере 15% или 1 503 тенге ;

; S&P 500 – американский индекс также имел отрицательные показатели, а убытки бы достигли 11% или 1 103 тенге.

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com/master1305

В результате лучшими решениями по вложению своих денег в условиях 2022 года оказались тенговые сберегательные депозиты и срочные вклады в российских рублях.

А наихудшим – инвестиции в индексы, которые принесли убытки.

При этом, как сообщает Telegram-канал DATA HUB, в 2021 году наиболее прибыльным вложением оказались акции казахстанских компаний (37,4% доходности) и депозиты в тенге (14% дохода).

Так, некоторые отечественные ценные бумаги могли принести более 130% прибыли.

То есть депозиты в тенге остаются в лидерах как инструмент для хранения своих сбережений уже второй год подряд. Однако нельзя забывать про фактор высокой инфляции, которая особенно сильно возросла в прошлом году.

"Но есть нюанс: в 2022 году ни один из рассмотренных Нацбанком инструментов не обеспечил доходность выше инфляции. Куда бы вы не вложили средства, их реальная стоимость в любом случае снизилась", – отмечается в источнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016318-samyy-vygodnyy-sposob-hraneniya-deneg-nazvali-v-natsbanke/