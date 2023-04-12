Самый выгодный способ хранения денег назвали в Нацбанке

Доходность денежных вложений зависит от выбранного финансового инструмента. О том, какой формат хранения денег был самым доходным в прошедшем году, читайте в материале NUR.KZ.
Национальный банк Казахстана опубликовал отчет о доходности финансовых инструментов для населения за 2022 год.
В нем приведены данные о потенциальной прибыли вложений казахстанцев в:
- банковские депозиты – рассматривались сберегательные вклады в тенге и срочные в иностранной валюте;
- наличные – в рублях, долларах США и евро;
- инвестиции – вложения в золото и биржевые индексы (KASE, AIX, S&P 500).
И вот каких результатов можно было бы достичь при вложении 10 000 тенге в каждый из этих инструментов.
Выгода от депозитов
Сберегательный депозит – это вклад, который имеет большую процентную ставку, но и ограничения. Например, изъятие раньше срока может привести к потере вознаграждения.
Подобное вложение в тенге за 2022 год принесло бы доходность в размере 13,9% (плюс 1 391 тенге). А благодаря компенсации вкладов и росту процентных ставок Нацбанка, прибыль могла оказаться более внушительной.
"С учетом государственной премии в 10% и при условии сохранения депозита, зафиксированного на 23 февраля 2022 года, доходность сберегательного вклада могла составить 24,1%", – указывается в отчете центрального банка РК.
То есть из 10 000 тенге к концу года получилось бы 12 410 тенге (прибыль в 2 410 тенге).
Напомним, что некоторым вкладчикам выплатили всего по 100 тенге в рамках компенсации.
Иностранная валюта
Для тех, кто решил хранить деньги в иностранной валюте, за прошедший год были бы достигнуты следующие результаты:
- российские рубли – хранение наличных сумм в пересчете на тенге принесло бы 11,4% прибыли за год (плюс 1 144 тенге), а срочный депозит в российской валюте имел бы доходность в 12,6% (плюс 1 255 тенге);
- доллары США – доходность от хранения "налички" составила бы 7,1% за 2022 год (плюс 714 тенге), а при размещении их на депозите показатель вырос бы до 7,9% (786 тенге);
- евро – наличные деньги принесли бы лишь 1% прибыли (104 тенге за год), а при срочном депозите уже 2,1% (205 тенге).
Такие результаты связаны с изменением курса валют и максимальной доходностью депозитов в иностранных деньгах в размере 1%.
Доходность инвестиций
Если бы казахстанцы в начале 2022 года вложили 10 000 тенге в золото, то к концу года они бы могли получить доход в размере 7,2% (715 тенге).
А при покупке ценных бумаг, привязанных к биржевым индексам, получились бы отрицательные результаты:
- KASE – показатели индекса казахстанской биржи за 2022 год составили минус 11,5%, что в денежном выражении означает убыток в 1 153 тенге;
- AIX – индекс астанинской международной биржи принес бы убыток в размере 15% или 1 503 тенге;
- S&P 500 – американский индекс также имел отрицательные показатели, а убытки бы достигли 11% или 1 103 тенге.
В результате лучшими решениями по вложению своих денег в условиях 2022 года оказались тенговые сберегательные депозиты и срочные вклады в российских рублях.
А наихудшим – инвестиции в индексы, которые принесли убытки.
При этом, как сообщает Telegram-канал DATA HUB, в 2021 году наиболее прибыльным вложением оказались акции казахстанских компаний (37,4% доходности) и депозиты в тенге (14% дохода).
Так, некоторые отечественные ценные бумаги могли принести более 130% прибыли.
То есть депозиты в тенге остаются в лидерах как инструмент для хранения своих сбережений уже второй год подряд. Однако нельзя забывать про фактор высокой инфляции, которая особенно сильно возросла в прошлом году.
"Но есть нюанс: в 2022 году ни один из рассмотренных Нацбанком инструментов не обеспечил доходность выше инфляции. Куда бы вы не вложили средства, их реальная стоимость в любом случае снизилась", – отмечается в источнике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016318-samyy-vygodnyy-sposob-hraneniya-deneg-nazvali-v-natsbanke/