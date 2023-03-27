Может ли повториться программа компенсации по депозитам в Казахстане, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выплата компенсаций была объявлена в 2022 году на фоне внешних рисков. О том, как она повлияла на казахстанцев и экономику страны и возможно ли повторение программы, читайте в материале NUR.KZ.

В феврале 2022 года Национальный банк и правительство РК объявили о том, что на банковские вклады казахстанцев в тенге будет выплачена компенсация в размере 10%. Для этого нужно было держать накопления на депозитах в течение года.

При этом компенсация выплачивалась на минимальную сумму, которая хранилась на депозите с 23 февраля 2022 года. То есть даже временное изъятие денег могло стать причиной получения минимальной выплаты: так, некоторым гражданам начислили всего по 100 тенге.

Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, эта инициатива определенным образом отразилась и на экономике Казахстана.

Причины введения программы

Как отмечают аналитики, компенсация по тенговым депозитам являлась экстренной мерой, введенной Нацбанком Казахстана на фоне возникшего геополитического шока.

То есть это акция поддержки вкладов населения в период высокой волатильности обменного курса тенге к доллару США, когда возник риск чрезмерного подорожания иностранной валюты.

А это в свою очередь могло привести к тому, что вкладчики стали бы массово изымать тенговые вклады, чтобы купить доллары США. В результате подобные действия грозили привести к нарушению устойчивости банков.

Схожее событие с массовым изъятием депозитов как раз и стало одной из причин текущего банковского кризиса в США.

Кризис. Иллюстративное фото: freepik.com

Последствия программы и возможность повторения

Согласно итогам программы, на компенсацию могли рассчитывать около 2,6 млн казахстанцев, большая часть из которых получили менее 10 тыс. тенге.

При этом, как сообщают аналитики, совокупные затраты на финансирование этих выплат составили 306,6 млрд тенге, которые были спонсированы за счет республиканских средств. То есть программа стала одной из статей расходов для бюджета, который итак является дефицитным.

"Наконец, существование подобной программы демонстрирует две вещи:

а) уязвимость денежно-кредитной политики при форс-мажорных условиях;

б) вероятность подобных запросов у держателей тенговых депозитов в будущем.

Поэтому, государству стоит крайне осторожно практиковать подобные меры, а лучше и вовсе избегать их", – отмечают аналитики.

Также они указывают, что это была не системная мера, а лишь разовая акция, вызванная резко ухудшившимися внешними экономическими условиями и несущая расходы за счет средств налогоплательщиков.

"Поэтому нам видится, что о системности такой меры речи и быть не может", – считают в Tengenomika.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013864-mozhet-li-povtoritsya-programma-kompensatsii-po-depozitam-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/