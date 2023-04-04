Под какие проценты можно открыть сберегательный депозит в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

У сберегательных депозитов одни из самых высоких ставок вознаграждения. В каких казахстанских банках второго уровня (БВУ) можно открыть такой вклад, рассказали аналитики Ranking.kz.

Сберегательные депозиты являются одними из самых выгодных видов вкладов в Казахстане. У них высокие процентные ставки, однако за это приходится "расплачиваться" строгими правилами.

Например, если нужно будет досрочно снять деньги, сделать это сразу не получится – сбережения удастся забрать только через 30 дней после запроса. В таком случае также теряется практически вся сумма начисленного вознаграждения.

Другими словами, сберегательный депозит подходит тем, кто намеренно копит на какую-то цель и при этом не планирует пользоваться этими деньгами до окончания срока вклада.

Стоит отметить, что ставка вознаграждения у сберегательного депозита может заметно отличаться в зависимости от срока, на который открывается вклад, а также от возможности его пополнения.

Где можно открыть такой депозит

Аналитики портала между тем выяснили, в каких казахстанских банках второго уровня можно открыть сберегательный депозит с возможностью пополнения. Как оказалось, вариантов достаточно. Среди крупнейших банков страны сразу шесть БВУ предлагают подобные вклады.

Для анализа предложений аналитики рассматривали самые долгосрочные варианты сберегательных депозитов – на 2 года. У таких вкладов ставка вознаграждения заметно ниже, чем у краткосрочных. Другими словами, чем больше срок, тем ниже проценты.

По итогу самая высокая номинальная (базовая) ставка в сегменте была обнаружена у Bereke Bank (бывший Сбербанк Казахстан) – 11,6%. Следом идет ForteBank – 10,6%. У "Евразийского Банка" и "Банка Фридом Финанс Казахстан" ставка составляет 7,6%, а у Halyk Bank – 5,9%.

Самая высокая годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) оказалась также у Bereke Bank – 12,2%. На втором и третьем месте расположились Bank RBK и Forte Bank – 11,5% и 11,1% соответственно.

Условия по сберегательным депозитам. Инфографика: ranking.kz

При этом у многих банков минимальная сумма сберегательного вклада составляет 15 тыс. тенге. Однако есть и те, кто установил нижнюю планку в 100 тыс. тенге.

Что касается краткосрочных вкладов (на 6 и 12 месяцев), то здесь условия намного выгоднее. Так, например, ГЭСВ, которую предлагает Bereke Bank на 6-месячный сберегательный депозит с возможностью пополнения составляет сразу 17%. На 12 месяцев чуть ниже – 14,5%.

Такие же условия по краткосрочным сберегательным вкладам предлагают "Банк Фридом Финанс Казахстан" и "Евразийский банк". Также 6-месячный сберегательный депозит под 17% можно открыть в Forte Bank, правда, у вклада, открытого на год, ставка будет чуть ниже – 14,4%.

В Bank RBK ставки составляют 15,5% – для 6-месячного депозита и 14,5% – для 12-месячного. В Halyk Bank помимо двухлетнего вклада также можно открыть сберегательный депозит на один год под 8%.

Altyn Bank и "Банк ЦентрКредит" предлагают депозиты на 6 месяцев под одинаковые проценты – 16%. А вот у вкладов на один год ставки составляют 14% и 13,7% соответственно.

Сберегательные депозиты в казахстанских банках. Инфографика: ranking.kz

В целом, можно подвести итог, что на рынке представлено достаточно много сберегательных депозитных продуктов и каждый вкладчик, проанализировав свои потребности, самостоятельно сможет решить, какой банк выбрать и какой вклад открыть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2015333-gde-mozhno-otkryt-sberegatelnyy-depozit-v-kazahstane/