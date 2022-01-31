Какую прибыль могли получить казахстанцы за акции компаний в 2021 году

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Вложение своих накоплений в акции и другие ценные бумаги набирает популярность среди розничных инвесторов, включая простых граждан Казахстана. О том, каких показателей достигли отечественные ценные бумаги за прошедший год и какой доход принесли своим владельцам, читайте в материале NUR.KZ.

На 1 января 2022 года в Казахстане насчитывалось 218 336 инвестиционных счетов, оформленных на 199 306 физических лиц.

Количество счетов оказалось на 87 822 единицы больше, чем в январе 2021 года. Это указывает на активный рост популярности инвестирования среди населения.

Также, согласно отчету, предоставленному казахстанской фондовой биржей KASE, в 2021 году объем торгов акциями вырос на 80% (или 190,8 млрд тенге) за год и достиг 429,3 млрд тенге.

При этом на сделки розничных инвесторов пришлось 45,5% от всего объема торгов акциями на вторичном рынке. А их доход мог превысить 130%.

Наиболее выгодные акции 2021 года

Среди казахстанских компаний, размещенных на бирже и входящих в индекс KASE, наибольший рост стоимости одной акции продемонстрировал АО "Казатомпром".

Цена за единицу ценной бумаги на 1 января 2021 года составляла 7 150 тенге. А на начало 2022 года – уже 16 890 тенге. То есть, рост стоимости достиг 136,2% за год.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вторым по уровню роста цен оказался банк ЦентрКредит: от 215,64 до 398 тенге или подорожание на 84,6% за год.

Тройку лидеров замыкает Народный сберегательный банк Казахстана (Halyk Bank). Одна акция этой организации за год подорожала на 50,8%: от 123,99 до 186,99 тенге.

Отрицательные результаты оказались у компании Kcell. Так, если 13 января цена за одну акцию достигала исторического максимума (2 840 тенге), то уже к февралю началось снижение стоимости.

В итоге, к 24 августа падение достигло 57,6% или до 1 203 тенге за ценную бумагу.

В октябре снова был зафиксирован рост: на 45,5% или до 1 752,11 тенге. Однако позже продолжился процесс плавного снижения. В итоге, к концу года одна акция Kcell стоила 1 626,91 тенге.

То есть, падение стоимости ценных бумаг компании достигло 41,1% за год.

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Разница между инвестированием и депозитом

Напомним, что депозит остается наиболее популярным финансовым инструментом среди казахстанцев для сохранения личных сбережений.

Так, на начало декабря 2021 года общая сумма денежных накоплений граждан достигла 25 трлн тенге. Популярность депозитов объясняется большей безопасностью: имеются государственные гарантии по защите вкладов.

А при инвестировании стоимость акций и других ценных бумаг может резко снизиться, что повлияет на капитал инвестора. При этом гарантии возмещения потерь нет.

Однако, вместе с увеличением риска растет и доходность вложений. Так, за 3 квартала прошлого года казахстанцы, выбравшие инвестирование вместо депозита, могли получить до 120% прибыли.

Поэтому, выбирая между депозитом и инвестициями, каждый человек должен самостоятельно оценивать степень риска и вероятную выгоду от вложений денег в те или иные финансовые инструменты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1953450-kakuyu-pribyl-mogli-poluchit-kazahstantsy-za-aktsii-otechestvennyh-kompaniy-v-2021-godu/