Крах NFT: почему и на сколько сократился рынок токенов в 2022 году

Монета биткоин. Иллюстративное фото: freepik.com / frimufilms

Цифровые активы обрели невероятную популярность за последние два года, став одним из самых обсуждаемых видов инвестиционных инструментов. Однако в текущем году этот рынок столкнулся со сложностями, сообщает Bloomberg.

В январе 2022 года мировые объемы торгов невзаимозаменяемыми токенами составляли 17,2 млрд доллара США.

Это был наибольший показатель, достигнутый рынком NFT с момента его запуска. В эти периоды отмечались самые высокие цены – некоторые токены покупались за миллионы долларов США.

Однако позже рынок начал активно сокращаться и к 1 сентября объемы торгов составили уже всего 466,9 млн доллара США – снижение на 97%.

Почему падает рынок

Согласно сообщению источника, основной причиной такого падения NFT-сферы стало резкое сокращение объема рынка криптоактивов – он потерял с начала года около 2 трлн долларов США.

В свою очередь, данный процесс тесно связан с текущим кризисом и ужесточением денежно-кредитной политики в развитых странах.

Напомним, что в США процентные ставки выросли до 3,25% в попытке обуздать инфляционные процессы.

Падение котировок. Иллюстративное фото: freepik.com

Как процентные ставки отражаются на криптовалюте и NFT

Рекордные темпы повышения ставок привели к тому, что инвесторы стали покидать рынки высокорисковых активов, к которым относятся не только акции, но также криптовалюты и NFT.

Причина в сокращении объема денег – кредиты становятся более дорогими, поэтому инвесторы стремятся сохранить свои сбережения и распродают спекулятивные активы.

То есть у них заканчиваются свободные деньги, которыми можно было рисковать на рынках NFT и криптовалют без угрозы ухудшить свое финансовое положение. В итоге объемы продаж токенов падают.

Стоит ли сейчас покупать NFT

Следует отметить, что даже в таких условиях сохраняются определенная активность и интерес новых инвесторов к цифровым рынкам.

В этом случае важно соблюдать инвестиционное правило – вложения не должны производиться за счет последних денежных накоплений или заемных средств. А некоторые специалисты вовсе рекомендуют держать в цифровых активах не более 10% от инвестиционного портфеля.

Каждый инвестор должен решить сам, нужно ли сейчас торговать или инвестировать в NFT, опираясь на свою готовность к рискам.

Напомним, что ранее мы рассказывали об инструкциях покупки невзаимозаменяемых токенов:

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1990126-krah-nft-pochemu-i-na-skolko-sokratilsya-rynok-tokenov-v-2022-godu/