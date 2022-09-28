Курсы криптовалют к доллару на 28 сентября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,358.57. Сегодня актив торгуется на уровне $19,599.233192*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00147 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 сентября 2022 составляет $0.05982148*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $98.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,345.83491934*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0334. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70348741*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 28 сентября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.11. Актив торгуется на уровне $53.47261435*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.60085253*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0505. Криптовалюта сегодня стоит $0.4565848*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00319. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06107035*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1989960-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-sentyabrya-2022/