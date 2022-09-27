Курсы криптовалют к доллару на 27 сентября 2022

Майнинг биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,235.15. Сегодня актив торгуется на уровне $19,199.18086684*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00111 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 сентября 2022 составляет $0.05961089*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $82.57. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,325.03560699*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0228. На данный момент актив торгуется на уровне $0.69916162*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 27 сентября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.13. Актив торгуется на уровне $53.40976797*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.79. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.26628787*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0059. Криптовалюта сегодня стоит $0.47104029*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00117. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06110436*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1989747-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-sentyabrya-2022/